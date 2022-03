Mariano García Aranibar juró como diputado

El oriundo de Gaiman asumió hoy la banca que quedara vacía tras el fallecimiento del Diputado Ángel Chiquichano. El vicegobernador Ricardo Sastre le tomó juramento en la sesión preparatoria.

Esta mañana se llevó a cabo la apertura del período de sesiones legislativas, con el discurso del Gobernador Mariano Arcioni.

Previo a ello, se realizó la sesión preparatoria, que en esta oportunidad además contó con la asunción de Mariano García Aranibar, el ex Intendente de la localidad de Gaiman, que juró con la presencia de familiares y allegados.

El vicegobernador Ricardo Sastre fue quien tomó juramento, para que el ex jefe comunal ocupe la banca que quedara vacía tras el fallecimiento de Ángel Chiquichano.

“Este es un desafío muy importante para mi, y obviamente es una responsabilidad enorme. Los legisladores somos los representantes de los vecinos de Chubut dentro de este recinto, y hay que estar a la altura para pensar en una provincia que nos tenga a todos trabajando en el objetivo de crecer y avanzar”, indicó el ahora diputado provincial.

Por su parte, Ricardo Sastre señaló que “es un compañero que conocemos hace muchos años, sabemos de su responsabilidad a la hora de afrontar los objetivos. No tenemos dudas que lo hará con la seriedad que el caso amerita, siempre pensando en sumar y tratar de aunar esfuerzos para arribar a consensos que nos permitan tener un año de pleno crecimiento en la labor legislativa”, cerró.

SESIÓN

Este jueves 3 de marzo se llevará a cabo una nueva sesión ordinaria, la segunda de este calendario anual.

Cabe destacar que desde las 9 se realizará la Labor Parlementaria entre los presidentes de los bloques, y tal como se estipuló para todo el cronograma del 2022, la sesión está pautada para las 10 horas.