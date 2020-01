Mardones: “No estamos en condiciones de iniciar un ciclo lectivo normal”

Como integrante de la comisión directiva de la Regional Sur de ATECh, Mardones manifestó a La Posta Comodorense Radio que “Estamos frente a un gobierno mitómano y estafador de los trabajadores de la educación y el conjunto de la comunidad. Les miente a los alumnos y subestima a los padres con sus mentiras”.

En ese marco de problemática, la referente docente explicó que “Padecemos todos los meses el pago atrasado de nuestros salarios cuando no lo encontramos depositado en tiempo y forma, eso no hace tener que afrontar intereses por la mora que nos generan los pagos atrasados, tanto en lo que compramos como en las tarjetas de crédito e inclusive la del mismo Banco Chubut porque ahí también nos cobran los intereses”.

En paralelo agregó que “Después de cobrar bastante atrasado nuestro aguinaldo, con casi 15 días de demora, al momento de cobrar y automáticamente el Banco Chubut nos descontó los intereses que se nos generaron por el pago atrasado de las tarjetas de crédito; en una clara muestra de falta de solidaridad del banco provincial para con los empleados estatales”.

Mardones amplió su visión sobre el tema salarial y dijo que “Como si fuera poco debemos escucharlo al gobernador diciendo que en la provincia tenemos los mejores sueldos, pero nosotros sabemos muy bien que no es así y afrontamos una canasta básica muy por encima de lo que estamos cobrando; eso lo padecemos cada vez que vamos a comprar y tenemos que restringir los gastos porque la plata no alcanza. Como docentes parece que tenemos que ser los más pobres, es inaceptable que no nos hayan pagado la cláusula gatillo y que cobremos el sueldo de diciembre a principios de febrero”.

Anticipando lo que preanuncia como un inicio de ciclo lectivo marcado por la conflictividad, señaló que “Cuando nos encontramos que quienes deben garantizarnos el trabajo, los salarios y la obra social no lo hacen salimos a tomar las calles una y otra vez, y lo volveremos a hacer todas las veces que sea necesario; sin dejar de denunciar los incumplimientos para que nuestras instituciones escolares estén en condiciones”.

La dirigente sindical remarcó que la propia área de Infraestructura provincial se han contabilizado 45 escuelas con problemas de funcionamiento en Comodoro Rivadavia y enfatizó que “al día de hoy no hemos visto que las estén arreglando, pero tampoco se esta aprovechando el verano para solucionar los problemas que se van a generar por la falta de calefacción cuando lleguen el otoño y el invierno”.

Finalmente sostuvo que “Además de todos los problemas nos quieren poner a los docentes y el conjunto de los estatales un control biométrico para ver si vamos a trabajar, cuando esta más que claro que somos los que trabajamos diariamente en las escuelas y por eso podemos salir a denunciar todas las falencias con las que nos encontramos a la hora de educar”.