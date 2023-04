Marcos salvó a una beba en Uruguay y el relato de la madre se volvió viral

El ganador Gran Hermano viajó al país vecino para cumplir con compromisos laborales y terminó convirtiéndose en héroe.

Marcos Ginocchio, el ganador dela última edición de Gran Hermano Argentina, viajó a Uruguay para cumplir con distintos compromisos laborales: por un lado, fue contratado para realizar presencias en boliches de Punta del Este, en los cuales revolucionó a los presentes con sus pasos de baile. Y también realizó acciones comerciales con distintas marcas que lo eligen como la cara de sus campañas o bien le piden que vaya a lanzamientos de productos para que se tome fotografías con su público de fanáticos.

El joven de 23 años, estudiante de la carrera de abogacía, fue hasta allí acompañado por un amigo, con quien disfrutó en sus ratos libres. En los últimos días hicieron compras en un supermercado de Punta del Este y Marcos se convirtió en héroe, según el relato de una madre que se viralizó en TikTok. La mujer le envió un audio a sus amigas contándole el episodio que pudo haber terminado en un drama: se encontró con el joven mientras hacía las compras y se quiso tomar una fomografía. Para ello, dejó el cochecito con su beba y se olvidó de ponerle la traba para que no se moviera. De manera tal que mientras intentaba hacer el retrato, el cochecito comenzó a andar sin rumbo y tomando velocidad. El Primo -como lo apodaron cariñosamente sus compañeros dentro de la casa más famosa del país, y el público eligió llamarlo de igual manera- logró realizar un hábil movimiento hasta sostenerlo y tomar el control del mismo.

Cargada de emoción, la madre de la beba decidió comentarle a sus amigas la anécdota que hoy es risas. “Chicas, ¡pero fue un papelón!”, se sinceró en un audio que envió a través de un grupo de WhatsApp. “Estaba con la bebé, con el coche… Dejé el cochecito ahí y se fue a la m… Y Marcos fue a ayudar a la bebé, porque casi se cayó al piso. Fue terrible”, continuó la mujer en su relato.

“Yo dejé el coche y me fui corriendo hacia Marcos. ¡Dejé el coche y se me fue a la m…! Imaginate si pasaba un auto atropellaba a la bebé y yo ahí, con Marcos”, agregó analizando todo tipo de situaciones y probabilidades si Ginocchio no hubiera alcanzado a detener el cochecito con la beba mientras su madre -y fanática- se sacaba una foto.

Luego de que el relato de la mujer se volviera viral, Marcos viajó hacia Montevideo y fue invitado a un programa en la televisión y allí hizo referencia al contratiempo que vivió mientras hacía compras en un local de Punta del Este. “Estábamos en un supermercado. Había una chica con un bebé. Estábamos con un amigo y la ayudamos”, contó el joven de bajo perfil en una entrevista con Paola Bianco en El show de la tarde, por Canal 10. Luego, y sin querer darle la entidad necesaria, agregó sus sensaciones al respecto: “Pero sí, fue fuerte”, admitió el ganador de Gran Hermano que se convirtió en héroe durante su paso por Uruguay.

En su visita al país vecino, Marcos participó de una fiesta en un lujoso hotel en Montevideo y se viralizó un video en el que está bailando: allí, se dejó llevar al ritmo de la canción “Turreo Sessions #723″ de Callejero fino y DJ Tao, perreó y aplaudió mientras todas las personas que estaban a su alrededor celebraban cada movimiento.