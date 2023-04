Marcos cumplió la promesa que le había hecho a Thiago en Gran Hermano

El ganador del reality de Telefe le había hecho un ofrecimiento a su compañero y, a pocas semanas de su salida, lo hizo efectivo.

Marcos Ginocchio se consagró como el ganador de Gran Hermano, luego de cinco meses de encierro. Desde que salió de la casa más famosa del país su vida cambió por completo y pudo regresar a Salta, su provincia natal, dónde fue recibido como un verdadero ciudadano ilustre por la gente.

En Semana Santa, el joven se reencontró con sus excompañeros del reality: Thiago Medina y Daniela Celis. Este es el primer viaje que realizan tras finalizar el ciclo. Apenas llegaron al aeropuerto muchos fanáticos los estaban esperando para recibirlos y darles una afectuosa bienvenida.

“Es la primera vez que vengo acá, ya viajé a San Juan. La verdad que es muy lindo. Marcos sabe que vinimos, preferimos caerle de sorpresa y arreglar algo. Es nuestro primer viaje con Dani, nos estamos conociendo”, afirmó Medina al ciclo Desenchufados.

Thiago, Marcos y Daniela en Salta (@MarcosGNews) Thiago, Marcos y Daniela en Salta (@MarcosGNews)

De esta manera, Primo aprovechó para cumplir con la promesa que le había hecho a su amigo adentro de la casa y lo invitó a andar a caballo junto a Daniela. Cabe recordar que cuando recién se estaban conociendo Marcos le había dicho a su compañero: “Yo tenía caballo, pero en la zona donde vivo se ve de todo: el río, monte, tenés para correr y caminar, es hermoso. Cuando te invite a Salta, vas a verlo”.

En las redes sociales aparecieron diversas imágenes de la cabalgata que llevaron a cabo los hermanitos en Salta durante un hermoso día. También disfrutaron de un almuerzo juntos, charlaron y recordaron algunos momentos que vivieron dentro de la casa durante el encierro.

Por otra parte, Medina acaba de cumplir su sueño al abrir su propia verdulería. El hecho lo colmó de emoción y captó la atención de los vecinos de Laferrere que se acercaron a saludarlo el día de la inauguración, el pasado lunes. Además de la gente del barrio, lo acompañaron y felicitaron dos de sus excompañeros Romina Uhrig y Alexis Quiroga, el Conejo.

“Me lo propuse y lo pude cumplir”, afirmó el exparticipante en declaraciones al programa A la Barbarossa (Telefe), mientras compartía con quienes allí se encontraban distintas frutas de cortesía. Allí también aclaró que, además de este emprendimiento, también retomó sus estudios secundarios.

En la entrevista, Thiago reveló que Alexis se había ofrecido para ayudarlo económicamente en su emprendimiento, pero Thiago optó por hacerlo junto a sus familiares. “El Cone me quiso ayudar, yo lo re tomé, pero prefería hacerlo solo por mi lado”, aclaró el propietario del local.

Desde su apertura todas fueron buenas noticias para el expartcipante, que no para de recibir clientes a quienes él mismo atiende en el horario de las 8 hasta las 20. Sin embargo, dejó en claro que su presencia está atada al calendario de eventos y encuentros a los que sea llamado, para evitar un sinsabor a quien se acerque hasta allí aunque más no sea para verlo y que no se encuentre.

Cientos de personas por día pasaron ya por el local, destacando no sólo la humildad y el don de gente de quien llevó a cabo el emprendimiento, sino también por las ofertas que se pudieron aprovechar. “Gracias por cumplir mis sueños, fue más de lo que pensaba, gracias por venir hoy y sigan viniendo todos los días”, explicó el propio Thiago tras la apertura en un mensaje en su cuenta de Instagram.