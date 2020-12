Marcha No a la mina finaliza hoy en la costanera

Hoy a las 20, en la plaza de la escuela 83, se realizará una nueva concentración, con posterior marcha, en contra de la megaminería.

La actividad también se realizará en el resto de la provincia, con cabecera en Esquel donde hoy se cumplen 18 años de la lucha que desembocó en el plebiscito y posterior ley que impidió el ingreso de la actividad a la provincia, que hoy el gobernador Mariano Arcioni quiere habilitar con su proyecto de zonificación ninera.

Cada una de las marchas que se realizaron en la ciudad congregaron más gente y la de hoy no será, se piensa, la excepción ya que el convencimiento de los manifestantes es cada vez mayor y no solo ponen el cuerpo en la calle por su pensamiento original sobre el tema, también reaccionan ante las distintas definiciones del gobernador.

Luego de calificarlos como «pocos ruidosos», la gente en las calles fue mucho más, y desde ayer resuenan los nuevos argumentos utilizados por el gobernador para promover la actividad, en los que dejó de lado las cuestiones científicas y comenzó a basarse casi en un discurso religioso.

Las manifestaciones, por otro lado, son cada vez mayores ya que la aprobación del proyecto sigue estando latente. Pese a que la comisión de Desarrollo y Recursos de la Legislatura no emitió dictámen, y por ende el tema no llegó al recinto, nadie puede descartese que el mismo no se firme durante el feriado del lunes y martes para que la iniciativa sea tratada en la Cámara el jueves, en la última sesión del año.