Mantienen la prisión preventiva de Axel Nieves hasta la preliminar

El pasado miércoles se efectuó en los tribunales penales ordinarios la audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumple Axel Nieves en relación al homicidio de Kevin Nieves, acontecido el pasado 9 de marzo del 2022. El fiscal solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva que pesa sobre el imputado hasta la audiencia preliminar, en tanto que la defensa requirió su arresto domiciliario.

Presidió la revisión Jorge Odorisio, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Juan Carlos Caperochipi, fiscal general y por Jasmin Abraham, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de Cristhian Axel Nieves fue ejercida por Sandra Pacheco y Alicia Águila, defensoras particulares del mismo.

El fiscal en un principio requirió el mantenimiento de la prisión preventiva de Axel Nieves ya que no se han presentado elementos nuevos que puedan modificar la existencia de peligros procesales. Estos peligros procesales subsisten y se han acrecentado. Se ha presentado la acusación pública del caso con una pretensión punitiva de 14 años de prisión, para el caso de recaer condena, por lo cual se llevará adelante en modalidad de juicio por jurados. Peligro de fuga por las características graves del hecho, con el resultado más lesivo que prevé el Código Penal, la muerte de una persona, en la vía pública, con riesgo para terceras personas, agregó el fiscal. El hecho sucede en la zona de la Saladita, a la luz del día. También por la imposibilidad que Nieves pueda reinsertarse en un domicilio particular por problemas familiares. Todo ello hace prever que Nieves no se va a someter a proceso. Asimismo, es evidente también el peligro de entorpecimiento en este marco de relaciones familiares, ya que tiene la posibilidad de influir sobre testigos. En cuanto a las características del hecho, se ha utilizado un arma de fuego del gran calibre, y el disparo ha sido por la espalda, concluyó el fiscal. Solicitando por todo esto el mantenimiento de la prisión preventiva de Nieves por 3 meses, o bien hasta la audiencia preliminar.

Por su parte las defensoras teniendo en cuenta que la prisión preventiva es de carácter excepcional y una medida de ultima ratio, no hubo una rueda de reconocimiento que lo ubique en el lugar del hecho. Solicitando como medida sustitutiva el arresto domiciliario de Axel Nieves, bajo la tutoría de la madre hasta la audiencia preliminar. Denunciando amenazas a su familia.

Finalmente, el juez penal resolvió que no han variado las condiciones por las cuales se le dictó la prisión preventiva. Se mantiene el peligro de fuga. De un estado inicial de sospecha se termina con la pieza acusatoria. Estamos ante un hecho de características muy graves, el homicidio del sobrino del imputado en la vía pública a plena luz del día, con peligro para terceras personas. Se ha utilizado un arma de grueso calibre. También por la pena en expectativa de 14 años de prisión. Surge también el peligro de entorpecimiento, agregó el juez. Dictando la prisión preventiva de Nieves por 3 meses o hasta la audiencia preliminar de juicio por jurados.