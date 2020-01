Mantegna recordó que fue el PJ quien pidió el retiro del congelamiento salarial

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Mantegna manifestó que “En la reunión que tuvimos con el ministro de Economía y los demás funcionarios habíamos pedido que se retirara el tema del congelamiento salarial porque es un tema que requiere más tiempo de trabajo y proponerlo en las sesiones ordinarias que comienzan en marzo”.

Sobre el tema de los retiros voluntarios y el “débito laboral” –que se vincula a las jubilaciones forzadas-, señaló que “vamos a trabajar durante el lunes y martes con el bloque para definir una postura, pero en particular yo tengo objeciones”.

Profundizando sobre estos cuestionamientos, explicó que “se menciona que a quienes le falten dos o tres años para jubilarse estarían cobrando el 70% de los sueldos y mis asesoramientos me indican que ese porcentaje no es real, sino que van a cobrar menos”.

Mantegna agregó que “cuando dicen que para no deteriorar la Caja de Jubilaciones el aporte que hará el Estado será del 100% sobre la remuneración bruta pero con los descuentos van a cobrar menos del 70% que se menciona”.

Asimismo sostuvo que “para jubilarse uno empieza con 20 años de aportes con el 72% para luego llegar 30 años de aportes y jubilarse con el 82%, pero si a los quieren jubilar le faltan años de aporte es difícil que se quieran retirar con menos del 82%. Sobre todos estos temas vamos a sugerir correcciones”.

Finalmente indicó que mantendrá reuniones con escribanos de Esquel por las objeciones que manifiestan sobre el cobro de una tasa por la transmisión de los bienes heredados.