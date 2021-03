Mansilla: “Había un empate y definía el presidente de la Legislatura”

Mario Mansilla, diputado provincial del Frente de Todos, explicó a La Posta Comodorense que desde el bloque del peronismo interpretaban que había un empate para definir el proyecto de zonificación y que por eso se suspendió la sesión de hoy.

“El presidente de la Cámara convocó a todos los presidentes de bloque para definir la suspensión de la sesión por lo que sucedió anoche con los manifestantes y porque no estaban dadas las garantías para poder sesionar desde los hogares de manera virtual”, relató.

Mansilla agregó que “En la comisión fueron seis diputados del oficialismo y algunos de la oposición modificaron el proyecto 128/20, pero yo no asistí porque no estoy de acuerdo con el proyecto y por eso no asistimos ni lo acompañamos”.

Para el diputado, “La postura del PJ de Chubut es rechazar el proyecto, el diputado Carlos Eliceche cree que es mejor acompañar el proyecto de zonificación y hoy Eliceche no corresponde más al bloque. Manifestó que esta armando su propio bloque y que se iba a retirar del bloque, no por eso deja de ser peronista. Lo mismo sucede con la diputada Tatiana Goic, que es miembro del bloque y no sabemos cómo va a votar”.

Empate y suspensión

Mansilla indicó que “Nosotros del poroteo conocemos muchos, estábamos en un empate técnico y debía desempatar el presidente de la Legislatura. Para mí no tenían los votos para aprobar el proyecto y buscaron una justificación para no sesionar, pero en algún momento se tendrá que definir”.

Luego agregó que “Estamos por el no y los demás deben entender que no hay licencia social, por eso deben comprender que no se puede avanzar contra el rechazo de un 80% de la población de Chubut que no quiere la minería”.

Finalmente sostuvo que “Tenemos que tener sesiones presenciales, si los chicos comenzaron las clases presenciales no entiendo por qué los diputados no podemos sesionar dos veces a la semana dando la cara y que la ciudadanía sepa claramente lo que votamos cada uno de los legisladores”.

La nota: