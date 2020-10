Mañana sale el decreto provincial, que habilitará la apertura de nuevas actividades

A partir de titulares de medios, en los que se mencionaba la ya informada por La Posta Comodorense la inclusión de los departamentos de Biedma y Escalante, en el decreto del presidente Alberto Fernández, el ministro de Salud, Fabián Puratich aclaró que «ello no implica el regreso a fase 1»

«Me veo en la necesidad de aclarar algo, que dos departamentos de la provincia vuelvan al ASO no implica fase 1. El ASO tiene 4 fases y volver a este status no implica fase 1», apuntó en su cuenta de twitter.

En declaraciones a radios de Trelew, el funcionario adelantó que «mañana sale el nuevo decreto y no se preven modificaciones. Seguramente va a haber habilitaciones nuevas en actividades de menos riesgo, hay que sentarse y evaluar en conjunto con el Comité de crisis e intendentes. Lo que se trata de hacer es no perjudicar a nadie en particular y que el sistema de Salud atienda a los que más lo necesiten», indicó.

«En ciudades de menos de 500.000 habitantes hay potestades propias para decidir acciones y el decreto del gobierno nacional no define retroceder a fase 1 para la localidad de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, aclaró.

También se refirió al aumento de casos positivos en personal de Salud. «Tenemos 260 personas del sistema de salud que están contagiados, tienen doble riesgo. Hay una baja importante y estamos trabajando para hacer contratos de corta duración para ir reemplazando a estas personas. Cada personal que deja de trabajar durante 15 días es muy difícil de reponer», acotó.

Finalmente recordó que se trata de «un defícit crónico que tenemos en el sistema de salud, la enfermería y lo mismo con los terapistas. No hay más en la provincia y no hay muchos más en la Argentina. Al tener nosotros Universidades que forman enfermeros tenemos herramientas», concluyó.