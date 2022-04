Mañana, paro bancario en todo el país

Mañana, en reclamo por actualización salarial y otros incumplimientos patronales, la Asociación Bancaria realizará un paro total de actividades en todo el país.

“El paro es de 24 horas durante el día jueves 28 y vamos a desempolvar un poco los bombos y las banderas con el plan de lucha, porque las patronales están cada vez más difíciles”, afirmó el titular del gremio bancario en Comodoro, Jorge Uriarte.

“La banca privada y sobre todo la extranjera son las que ponen mayores trabas y nuestro reclamo no es caprichoso, sino que esta basado en las ganancias que los propios bancos han tenido y sobre las proyecciones inflacionarias para este año”, agregó.

En ese marco sostuvo que “También tenemos otros reclamos como cierre de sucursales como en el Santander o que no se les paga a los padres la guardería, con un problema de diferenciación de género y eso es algo que no nos sucede con la banca pública”.

Finalmente resaltó que “El tema del teletrabajo es otro de los temas que también estamos reclamando porque no es lo mismo que trabajar en las sucursales, incluyendo gastos que se originan y no están siendo reconocidos. Muchas entidades han dejado personal trabajando desde su casa y eso también genera dificultades para nuestros afiliados”.