Mañana no hay bancos

Mañana, en el contexto del feriado provincial por el Día del Petróleo, no habrá atención en ningún organismo nacional, provincial y municipal. Tampoco los bancos, ninguno de ellos, abrirá sus puertas.

Jorge Uliarte, titular de la Asociación Bancaria en Comodoro Rivadavia, manifestó a LU4 que “El tema es que el gobernador fijó un decreto que el 13 de diciembre es feriado y como el Banco Chubut manda en la provincia, lo hemos incorporado para todas las entidades bancarias de la provincia”.

El sindicalista bancario agregó que “Hoy por hoy con toda la tecnología y la menor cantidad de sucursales bancarias hacen que discutamos como sindicato la reconversión de los puestos de trabajo, más allá de los problemas que puedan surgir con los cortes de internet”.

Finalmente resaltó que “El trabajo de home office ha generado algunas dificultades para muchos compañeros, porque trabajar desde la casa no es tan bueno y no se puede compartir con el resto de los empleados, además de que no siempre todas las casas tienen la posibilidad de instalar oficinas con todos los elementos correspondientes y sin olvidarnos de los costos que significa hacerlo”.