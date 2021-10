Mañana no abren las puertas las escuelas Salesianas

Las escuelas salesianas de la provincia no tendrán actividad mañana. La decisión es en apoyo de los docentes, que están reclamando actualización salarial.

Se trata de las escuelas públicas de gestión privada transferidas, que explicaron la situación a sus comunicado recordando que es «bien conocida por todos es la situación provincial que atraviesa a los distintos sectores, con sueldos congelados desde hace 2 años y sin apertura de paritarias.

En ese contexto, nos acercamos a ustedes para compartirles nuestra preocupación y dolor respecto de la situación particular que estamos atravesando como escuelas públicas de gestión privada en estos años, agravada en estos momentos por la exclusión de los docentes de nuestroscolegios de los incrementos salariales dispuestos», señalan.

De inmediato recordaron que se trata de » escuelas transferidas por ley desde Nación a la provincia del Chubut, con el 100 % de aporte estatal para los haberes de nuestros docentes de planta funcional. Cabe señalar que la razón de la existencia del aporte es garantizar el derecho de las familias a elegir el proyecto educativo para sus hijos/as, ya que permite mantener el servicio educativo con aranceles destinados exclusivamente al sostenimiento de los costos operativos –servicios, mantenimiento edilicio, insumos, sueldos del personal fuera de planta, etc-.

Hoy vemos afectado el principio de equiparación que indica que el sueldo del docente debe igualarse al de cualquier otro/a docente de la provincia. Lamentablemente no está sucediendo así, la no inclusión de nuestros docentes en los bonos otorgados por el Estado y la no incorporación del reciente incremento salarial del 10 %, dan cuenta de la ruptura del principio de equiparación que es sustantivo para los establecimientos públicos de gestión privada. Lo expuesto nos pone en situación de reclamo reiterado ante el Estado, requiriendo una y otra vez que se contemplen los marcos legales que nos amparan, y nos alarma por esta excepcionalidad normativa sin precedentes históricos en nuestra Provincia.

Entendemos la compleja situación provincial y hemos buscado todas las vías posibles de diálogo para conseguir las respuestas necesarias, como venimos haciendo desde 2019, pero aun así sentimos estar en el inicio. Esta situación de desenganche en los compromisos salariales amenaza a la educación pública de gestión privada y afecta la continuidad del proyecto de nuestras Instituciones.

Queremos dar signos claros del descontento por el trato hacia nuestras instituciones educativas, sabiendo que el retaceo en el aporte estatal perjudica directamente a las familias, derivando en ajustes e incrementos en las cuotas escolares y afectando las posibilidades económicas de elegir la educación para sus hijos/as. En tal sentido con el apoyo de todos los miembros de la comunidad, llevaremos adelante acciones comunitarias concretas, y acompañaremos a nuestros docentes, quienes han dado muestras de compromiso y profesionalidad en este escenario», concluyeron.

Las escuelas comprendidas en esta medida son:

Colegio Padre Juan Muzio. Trelew.

Instituto María Auxiliadora. Trelew.

Instituto Patagónico de Profesorado de Inglés. Trelew.

Colegio Don Bosco. Rawson.

Instituto María Auxiliadora. Rawson.

Colegio Camwy. Gaiman.

Colegio Domingo Savio. Comodoro Rivadavia.

Colegio Dean Funes. Comodoro Rivadavia.

Instituto María Auxiliadora. Comodoro Rivadavia.

Colegio William Morris. Dolavon.

Colegio San Luis Gonzaga. Esquel