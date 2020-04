Malvinas, la enfermera que le dio vida al combatiente dado por muerto

Puede pasar una dictadura. Puede pasar una crisis económica y una catastrófica gestión que se lleva a 5 presidentes en 11 días con muertes y represión. Puede pasar una deuda por un mandato y por otro. Y hasta puede pasar una pandemia que, trágicamente, arrasa con el mundo. Pero no hay olvido. Ni tampoco perdón. El recuerdo está intacto, aunque, en este caso, Norberto estaba muerto. O casi. O vivo, pero sin esperanzas. Hasta que apareció Elsa.

Norberto Santos es un soldado que combatió en la Guerra de las Malvinas, hace exactamente 38 años. Elsa Lofrano es una enfermera del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Ambos se encontraron por primera y únicamente en la ciudad del viento, que en 1982 era una ciudad de tristeza. Elsa le salvó la vida a Norberto.

Esta mañana hablaron los dos en La Posta Comodorense Radio y contaron la historia que los unió en un trágico suceso. “Ver chicos mutilados, destruidos, con hambre y llorando fue muy triste. Una noche trajeron un camión con varios soldados, los traían, perdonen la expresión, como bolsas de papas, cargados en la parte trasera. Nunca vi tanto desalme, ni una pizca de humanidad. Esa noche, le fui a abrir la puerta al capitán y sentí un gemido dentro de la morgue. Me ordenaron que tenía que cerrar la puerta, pero yo la abrí y, en el medio de todos los cadáveres, estaba Norberto Santos”, comenzó relatando Elsa.

“En ese momento mi estado era totalmente crítico, no tengo recuerdo ni imágenes. Pero le debo la vida a Elsa, me enteré de esto varios años después por Analía, mi esposa. Después de eso, nunca nos vimos, estoy comprometido a viajar a Comodoro para conocerla. He tenido un problema de salud, me operaron a corazón abierto. Pero sin la ayuda de ella yo sería uno más de los caídos”, agregó, emocionado, Norberto.

Norberto vive en La Plata y poco recuerda de aquel regreso de Malvinas, inconsciente, con hambre, dolor y sin alma. Sin embargo, una luz vestida de blanco apareció y lo escuchó entre los cuerpos sin vidas de todos sus compatriotas que lucharon en las Islas Malvinas.

“Ahora estoy muy bien, tengo cuatro hijos y uno en camino. Estoy luchándola como todos, no fue fácil volver de Malvinas e insertarnos en la sociedad. Hoy por suerte la sociedad tiene una mirada distinta con respecto a aquella época. Ustedes, en Comodoro, tienen un gran respeto por Malvinas. Yo esta mañana le decía a mi mujer… ‘hoy es 2 de abril y acá no hay nada’. Sé que se está viviendo una grave situación por el coronavirus, pero no hay que olvidarse de todos los caídos”, sentenció Norberto desde La Plata, capital de Buenos Aires.

