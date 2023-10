Magno: “Si no se abren las paritarias iremos a una medida de fuerza con otros gremios”

Carlos Magno, secretario Adjunto de ATECh, expresó a LU4 que “El contexto es lo que esta impulsando que se agilicen reclamos que venimos planteando desde hace un tiempo y ahora hemos avanzado en unificar las demandas concretas de varios sindicatos estatales de la provincia”.

Luego sostuvo que “Tras no tener respuestas favorables del gobierno para la reapertura de las paritarias, se constituyó esta unidad de los sindicatos donde se definieron acciones conjuntas. La primera fue intimar al gobierno para que reabra las paritarias y si no sucede avanzaremos en medidas de fuerza que muy probablemente se harán de manera conjunta”.

Magno resaltó que “Es por eso que en la ATECh estamos discutiendo con los trabajadores de la educación qué tipo de acciones podemos encarar junto al resto de los gremios, más allá de transición que hay en el gobierno ero que no podemos estar esperando hasta marzo del año que viene para que haya mejoras salariales”.

Finalmente confirmó que “Hay un compromiso de reunión con el gobernador electo Ignacio Torres quien dialogó con nuestro representante Daniel Murphy y ahí se confirmó la concreción de esa reunión para discutir el estado del sistema educativo en la provincia”.