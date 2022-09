Magno: “Rechazamos la propuesta porque el salario docente es el más bajo del país”

Carlos Magno, secretario Gremial de ATECh, señaló a LU4 que “Tras el ofrecimiento del gobierno que primero ofreció 5% de recomposición que no alcanza para llegar a la canasta familia y también propuso otro 5% en diciembre, manteniendo el bono que para nosotros no es parte del salario. Lo rechazamos y luego de un cuarto intermedio ofreció dos cuotas de un 7% y el bono”.

El sindicalista docente agregó que “Con esto nos salimos del subsuelo y no logramos recomponer el daño salarial que se produjo en los años 2020 y 2021, pero estas propuestas del gobierno no sirven para recomponer el sueldo de los trabajadores docentes”.

Magno participó de un encuentro en Santa Cruz y aseveró que “Dialogando con otros compañeros docentes del país podemos afirmar que los sueldos de los trabajadores de la educación en Chubut es el más bajo de todas las provincias, por eso reclamos que nos page el valor de una canasta familiar con un solo trabajo porque así no se puede seguir viviendo; y todo empora con los dos cargos y la sumatoria de las horas extraordinarias que se quieren implementar”.

Finalmente indicó que “Ahora estamos llamando a consulta de los trabajadores en las escuelas para rechazar estas propuestas y convocar a medidas de fuerza para conseguir esta recomposición que tanto necesitamos, mientras que en paralelo seguimos rechazando la criminalización de la protesta social junto a otros gremios docentes hermanos de diferentes provincias”.