Magno: “La absolución por protestar es una gran victoria”

Carlos Magno, secretario Gremial de ATECh, expresó a LU4 su satisfacción por el resultado absolutorio que tuvieron los dirigentes docentes y de ATE en el juicio que se les llevó a cabo por las manifestaciones a Cerro Dragón en el 2018.

“Ayer hubo una repercusión muy reconfortante para los trabajadores porque este juicio que tenía a cuatro representantes gremiales, que esencialmente somos trabajadores, tuvo un veredicto absolutorio y es una gran victoria para todos los trabajadores que salimos a manifestarnos y protestar”, comentó.

Luego agregó que “Buscaron criminalizar la protesta social cuando nos enfrentamos al ajuste y el avasallamiento de los trabajadores. Nos expresamos en el 2018 contra el pago escalonado y para que los sectores que más ganan sean los que más paguen en una provincia rica en recursos naturales”.

En lo que respecta a la paritaria docente, Magno sostuvo que “Ayer hubo una reunión paritaria por parte del gobierno, pero no se sumó ninguna propuesta que sea superadora a la que nos hicieron del 18% en tres cuotas y entendemos que para eso nos han convocado hoy al mediodía”.

Finalmente resaltó que “Por ahora los mandatos de las asambleas que nos han llagado reflejan que el 18% no alcanza para nada después de dos años de congelamiento salarial y un aumento de la canasta alimentaria que superó el 86%. Esperamos que el gobierno entiende que lo ofrecido no alcanza y necesitamos una mejora salarial muy superior”.