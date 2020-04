Magistrados pretenden recuperar su plena jurisdicción

En esta nueva fase de la cuarentena, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut pretende recuperar su plena jurisdicción con la asistencia y colaboración del funcionariado judicial. Para que el retorno de la actividad judicial no provoque un aumento incontrolado de contagios hemos elevado al Superior Tribunal de Justicia propuestas a considerar en el protocolo de prevención que garantice la máxima seguridad al personal judicial y al público en general.

“Deberemos consensuar con todos los operadores jurídicos medidas organizativas que podrán incluir propuestas de reformas legislativas circunscriptas a los problemas que se planteen al término de la crisis sanitaria y sin pretender que se adoptan reformas permanentes al margen del necesario debate. El plan no debe redundar en un demérito de la Justicia, por eso no se debe apuntar a la cantidad sino a la calidad de las respuestas. No puede ser que en razón de lo urgente se pierda contacto con la realidad y se limiten los derechos de los justiciables. También habrá que buscar un adecuado equilibrio entre agilidad procesal y la protección de los grupos más vulnerables fortaleciendo el beneficio de la justicia gratuita y propendiendo a la recuperación económica”, consideraron.

“No se puede soslayar que el Poder Judicial puede llegar a inmovilizar riquezas, en ocasiones durante mucho tiempo. Sin dudas que la agilización procesal ayudará a la recuperación del sistema económico. Por ello consideramos que es la oportunidad para que se instaure el expediente digital que, además, incrementará el teletrabajo”, aseguraron.

Desde la Asociación de Magistrados también sostuvieron que “cualquiera fuese la medida a adoptar deberá ser respetuosa con la conciliación personal y familiar y contemplar los problemas de salud, inclusive de quienes no adscriban grupos de riesgo. Para ello habrá que integrar los cargos vacantes y, de ser necesario, convocar al sector pasivo y a los refuerzos”.

“Esta es una oportunidad para que los poderes políticos y los operadores jurídicos en su conjunto, alcancen un Pacto de Estado para la mejora de la Justicia donde con generosidad y espíritu constitucional se realice un diagnóstico y se proporcionen las soluciones adecuadas. Queremos dejar en claro que la respuesta a la crisis debe respetar minuciosamente el funcionamiento y la recíproca honradez institucional entre poderes del Estado, que ha sido deteriorada con mensajes que no se condicen con la realidad de los hechos”, destacaron.