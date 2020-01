Maderna se puso del lado de los antimineros

Una manifestación compuesta por vecinos que se oponen a megaminería en Chubut se acercaron ayer por la tarde a las puestas del Municipio trelewense y allí fueron recibidos por el secretario de Desarrollo Social, Héctor Castillo.

Castillo les leyó a los manifestantes una carta firmada por el intendente donde sostuvo el “rechazo rotundo a cualquier proyecto que contamine el medio ambiente”; y agregó que “No avalo y rechazo la modificación de la Ley provincial 5.001”.

El comunicado completo está fechado el sábado 11 de enero:

“Por medio de la presente me dirijo al pueblo de Trelew expresando mi rechazo rotundo a cualquier proyecto vinculado a la megaminería que contamine el medio ambiente”.

“Sin demagogia y ningún tipo de oportunismo quiero decir que es totalmente necesario defender el recurso del agua, el respeto por la vida y el cuidado de la salud. Impulsando diferentes proyectos productivos que no pongan en peligro al medio ambiente”.

“Es importante dejar en claro mi pronunciamiento, de que no avalo y rechazo la modificación de la ley provincial 5001. Por último, cabe señalar que desde mi lugar, y como marcan mis convicciones, siempre tuve la vocación de escuchar a la ciudadanía en general y me manifesté en diferentes medios de comunicación proponiendo un debate abierto en donde cada persona pueda expresarse en libertad sin ningún tipo de condicionamiento. Dicho debate fue dado durante muchos días por una inmensa cantidad de ciudadanos en la calle, en asambleas públicas y en diferentes espacios de diálogo abierto”.

“El resultado obtenido en este proceso de debate público es el No rotundo por parte de la gran mayoría del pueblo de Trelew, y desde mi lugar, con la responsabilidad que me compete, nunca tomaría una decisión contraria a la de mi comunidad. Desde ya, me despido con la tranquilidad de haber escuchado a mis vecinos durante este último tiempo y con un posicionamiento claro sin dejar lugar a cualquier tipo de ambigüedad”.