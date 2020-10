Maderna aislado

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, confirmó por su cuenta de twitter que, de manera preventiva, decidió aislarse durante algunas jornadas.

«Vecinos: si bien me siento bien, me comunicaron que una persona de mi equipo de trabajo dio positivo de COVID-19, por lo que desde el viernes me aislé preventivamente. De ser necesario me realizaré el hisopado. Reitero el pedido de responsabilidad individual y seguir cuidándonos», escribió.