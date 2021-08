Macri y Carrió también fueron denunciados por violar la cuarentena

En el caso del exmandatario, la denuncia se basa en no haber sido hallado en su domicilio al regreso de su viaje a Europa y concurrir a un programa de televisión, en tanto a la exdiputada nacional se la responsabiliza una fiesta para 70 personas organizada en su chacra de Capilla del Señor para festejar su cumpleaños.

La denuncia fue presentada en los tribunales de Comodoro Py por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien dijo en declaraciones a Télam que la acusación «es contra ambos, por incurrir en la violación de los artículos 205 y 239 del Código Penal».

El abogado explicó, en ese sentido, que uno de los artículos está referido a la violación de las medidas «para evitar la propagación de la pandemia y el otro, por desobediencia; porque hay una norma que restringió estas circunstancias».

«En el caso de Macri, volvió de Europa el 9 de agosto, después de estar 43 días, y no solo dio un domicilio en el cual no fue encontrado. Hay un acta del ministerio de Salud de Buenos Aires que dice que no estaba en el lugar, sino que además fue a un programa de televisión», explicó.

En ese contexto, destacó que el expresidente «puso en riesgo a las personas con las que estuvo en ese período de tiempo», por no haber cumplido el tiempo de aislamiento previsto por haber regresado de un viaje al exterior.

«En el caso de Carrió, trascendió que el año pasado, cuando estaban más estrictas las medidas, hubo un evento el 26 de diciembre de 2020, con 70 invitados, folclore, mariachis, sin ningún tipo de distanciamiento ni protocolo» por coronavirus, detalló.

Sánchez Kalbermatten expresó que en esa oportunidad «se violó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1.033, que se refería al Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) y al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)».

El abogado manifestó, además, que en las fotos del evento «se nota que nadie tenía tapabocas, estaban casi pegados, en mesas de siete personas».

«Por lo que se ve, porque yo no estuve allí, había mesas adentro y afuera», advirtió.

Asimismo, señaló que «son 70 personas amigos de Carrió, porque asistieron a su cumpleaños» y sostuvo que «al que vi es a (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta», aunque precisó: «Yo denuncié a la anfitriona» del evento.

Por otra parte, afirmó que por los delitos «corresponden penas bajas, de 6 meses a dos años, y de 15 días a un año», pero aclaró que «cuando los delitos se concursan, la pena puede ser más alta».

«La pena no refleja la gravedad de la infracción», advirtió el abogado Sánchez Kalbermatten.

Fuente: Télam