Macharashvili: “Siento un acompañamiento de la gente y las instituciones en los barrios”

Othar Macharashvili, viceintendente y candidato a intendente de Comodoro por Arriba Chubut, señaló a LU4 que “La campaña viene muy bien y yo vengo llevando adelante la gestión como siempre, caminando y recorriendo los barrios. Tenemos otro grupo en el armado electoral y yo me sumo para algunas intervenciones, pero yo estoy para resolverle los problemas a la gente. Siento un acompañamiento de la gente y las instituciones en los barrios”.

El candidato indicó que “Hay mucha obra silenciosa en el territorio y por ahí lo que se hace en la zona sur no se percibe en la zona norte o a la inversa, pero se hizo muchísimo más allá del atraso que teníamos en ordenamiento territorial y de infraestructura”.

Macharashvili resaltó que “Cuando me encuentro con la gente y las instituciones siento confianza y que nos van a acompañar en las próximas elecciones porque nos conocen a mí y a Maxi Sampaoli con quien hacemos un gran equipo. Falta mucho, pero sabemos cómo ir resolviéndolo”.

En ese marco remarcó que “Hemos gestionado fondos para las obras públicas, pero la gran mayoría que se están ejecutando son con fondos propios a pesar de estar en una zona donde esta lleno de pozos petroleros que se deben ir resolviendo para poder avanzar en las tareas pendientes. Hoy lo medioambiental esta muy presente y el pasivo ambiental que deben resolver las operadoras nos demora la resolución de las urbanizaciones”.

“Comodoro es el polo patagónico donde la gente viene sin trabajo en la búsqueda de un futuro mejor, así es como se genera una demanda insatisfecha en lo habitacional y para eso necesitamos avanzar con el Estado urbanizando para la sociedad”, agregó.

Por último, indicó que “Tenemos la plena seguridad que vamos a transitar años mejores en los próximos cuatro y solamente les pido a los vecinos que nos tengan confianza porque vamos a hacer lo mejor y con las puertas abiertas en los despachos para resolver los problemas”.