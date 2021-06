Macharashvili : “Es preocupante la cantidad de gente que no está concurriendo a vacunarse”

El viceintendente, Othar Macharashvili, visitó, junto con el Secretario de Salud Municipal, Carlos Catalá, el vacunatorio del Gimnasio Municipal n°2 y afirmó su preocupación por la cantidad de gente que no está concurriendo a vacunarse.

“Conversando con las doctoras que están a cargo del vacunatorio me expresaban su preocupación por la gran cantidad de gente que no asiste a vacunarse pese a contar con el turno” expresó Othar y continuó “solamente hoy sobre un total de 1200 turnos asistieron 400 personas y eso es algo que tenemos que ver. Le pedimos a los vecinos que revisen sus mails regularmente y también el correo no deseado ya que muchas veces llega ahí y no se visualiza”.

En la provincia de Chubut ya van más de 244 mil dosis aplicadas y aún quedan unas 40 mil para aplicar y en la ciudad ya llevan más de 70 mil aplicadas. Dentro de los cuales ya se encuentran vacunados el personal de salud, maestras y profesores, y se avanza en la vacunación de otros sectores productivos.

Cabe destacar que los mayores de 60 años y las personas con factores de riesgo pueden acercarse a vacunarse sin un turno previo.

Finalmente, el viceintendente invitó a todas las personas a vacunarse ya que “es la única solución que tenemos para poder dejar atrás el Covid y retomar la normalidad”.