Macharashvili acompañó el lanzamiento de la “Asociación Civil Mujeres Emprendedoras de la Patagonia”

Participaron del evento más de 100 mujeres y se trata de un grupo de emprendedoras que decidieron unirse y convocar a otras mujeres que desean generar sus propios proyectos para abrirse camino en el mundo laboral; pero que en general no saben cómo, o no disponen de las herramientas necesarias para hacerlo. “Es algo en lo que venimos colaborando desde hace muchos meses, a través de la Presidencia del Concejo Deliberante” explicó el vice intendente, Othar Macharashvili, quién señaló que “la idea es aunar esfuerzos y voluntades, para hacer de Comodoro una ciudad más equitativa en el marco de las oportunidades, entre hombres y mujeres”.

Ayer, en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados Petroleros y Gas Privados se realizó el lanzamiento oficial de la Asociación Civil Mujeres Emprendedoras de la Patagonia. Se trata de un grupo de 10 mujeres emprendedoras, encabezadas por Nadia Soledad Urra, que decidieron crear un espacio para reunir y capacitar a las mujeres de la ciudad. El objetivo principal es potenciar proyectos productivos y emprendimientos laborales de cientos de mujeres que hoy no tienen las herramientas para hacerlo, pero sí las ganas.

En este sentido, Nadia Urra se mostró muy contenta con el evento al que asistieron más de 100 mujeres de todas las edades: “Me siento orgullosa y feliz con la respuesta de hoy. Es una convocatoria que viene desde hace varios meses. Vinieron más de 100 mujeres y muchas otras avisaron que están interesadas, pero no pudieron venir de forma presencial hoy, pero se han inscripto. Yo creo que es algo que va a crecer muchísimo. Estamos muy motivadas con todo esto, con muchas ganas de trabajar y crecer”.

Urra destacó en todo momento el acompañamiento del vice intendente, Othar Macharashvili, quién “entendió de un primer momento la necesidad de potenciar y acompañar a las mujeres que desean emprender y crecer dentro de Comodoro” y destacó que “las propuestas y proyectos de las mujeres es muy amplio y diverso; y hay otras que tal vez no saben bien qué es lo que quieren hacer o desarrollar, pero tienen todas las ganas y necesitan acompañamiento”.

El vice intendente acompañó todo el proceso de creación de la Asociación, poniendo a disposición todas las herramientas de las cuales dispone el Concejo Deliberante local para alcanzar el fin propuesto. Ayer, ante las mujeres, Othar reconoció que “hay una brecha de oportunidades” y que “las mismas se alojan en la realidad de que aún vivimos en una sociedad muy machista”. Sin embargo, Othar rememoró la lucha de muchas mujeres de Comodoro, las cuales con mucho esfuerzo lograron abrirse camino y destacó que “la diferencia es que hoy ustedes están unidas y trabajando juntas por un mismo objetivo; y es nuestro deber, acompañarlas con todas las herramientas que tengamos a disposición”.

En este sentido, el vice intendente destacó la idea del proyecto: “Es unirlas y lograr entre todas la fuerza y la coordinación necesaria para que puedan concretar lo que quieren hacer. Hay muchas ganas de trabajar y eso es lo más importante” y les aseguró que pondrán a su disposición diferentes capacitaciones, y la gestión de programas que ya existen a nivel provincial, nacional e incluso internacional, para potenciar este tipo de proyectos.

Nadia Urra, destacó el acompañamiento de Othar Macharashvili y explicó que “las mujeres necesitan capacitación para poder salir adelante y cumplir con todas sus metas y proyectos. Doy fe por experiencia propia que hay trabajo, a veces se trata de generarlo. Por eso hay que capacitar a las mujeres, en especial en que se sientan capaces”.

Con respecto a las diferentes realidades locales, Urra afirmó: “Las mujeres en Comodoro tienen aún mucho miedo, sobre todo a fracasar y no tener un espacio. Aún vivimos en una sociedad muy machista. La mujer tiene mucho miedo. Falta trabajar hacia adentro de las mujeres, en el tema de la seguridad y la confianza que ellas necesitan para abrirse camino. Hay que levantarles la autoestima y hacerles ver todas las capacidades que ya tienen” y finalizó: “Lo que a mí me empuja es que si no hay trabajo se inventa. Muchas veces los miedos hacen que nos cerremos las puertas nosotras mismas. En general es coraje y darle para adelante”.