Mac Karthy justificó su frente con aliados de Milei

Gustavo Mac Karthy, precandidato a intendente de Trelew, señaló a LU4 que su sorpresiva alianza con César Treffinger, el candidato de Milei en Chubut, es «parte de una crónica que veníamos advirtiendo en nuestro partido sobre el error muy grande en avanzar con la eliminación de las PASO y no sacar la Ley de Lemas».

.»Como sucedieron ambas cosas advertimos que esto iba a pasar en Trelew y estamos apuntando a la elección general”, agregó.

“El Frente de Todos generó alianzas con otros partidos y con internas cerradas, eso nos obligó a conversar con partidos municipales y la provincia para finalmente concretar un acuerdo programático con el Partido Independientes de Chubut y Ciudadanos por Chubut, junto a otras corrientes del ChuSoTo”, señaló.

Mac Karthy expresó que “Esto esta pensado por la decisión que tomó el intendente de Trelew de convocar a elecciones anticipadas y con un apresuramiento que no es bueno, lo que nos obligó a acomodarnos como pudimos centrándonos en Trelew”.

Luego remarcó que “Les advertimos a los compañeros del PJ que esto no era conveniente, ellos hicieron lo que creyeron que era lo mejor y nosotros también decidimos avanzar en nuestra propia propuesta con quienes las encuestas muestran como una opción real para las elecciones del 16 de abril”.

Finalmente resaltó que “Era muy difícil participar en el interior del Frente de Todos, porque hubiésemos tenido que enfrentar al aparato de Arcioni y de Maderna, lo que no nos daba garantías a todos de poder participar de las internas”.