Luque y Macharashvili recibieron el acompañamiento de las instituciones, clubes y deportistas de Comodoro

El candidato a gobernador por Arriba Chubut, Juan Pablo Luque, junto al candidato a intendente por Comodoro, Othar Macharashvilli, mantuvieron un encuentro anoche con 1000 referentes y deportivas de instituciones de Comodoro. “Quiero una provincia donde todos, con los recursos que aportamos, lo podamos redistribuir y el deporte sea una de las herramientas sociales para transformar a Chubut”, destacó Luque.

A pocos días de las elecciones electorales en Chubut, el candidato a gobernador, Juan Pablo Luque, junto al candidato a intendente por Comodoro por Arriba Chubut, Othar Macharashvili, compartieron en la noche del miércoles una multitudinaria cena para cerrar la campaña con todo el ámbito deportivo de la ciudad, en el Parque Saavedra.

Los candidatos de Arriba Chubut estuvieron acompañados por el candidato a viceintendente de Comodoro, Maximiliano Sampaoli; los candidatos a concejales; el presidente del Ente Comodoro Deportes de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Hernán Martínez; representantes de instituciones deportivas, federaciones, asociaciones, clubes, deportistas, gente relacionada a las distintas disciplinas deportivas y vecinalistas.

Los dirigentes y referentes deportivos expresaron su apoyo y acompañamiento a los candidatos de Arriba Chubut para continuar el proyecto político de Comodoro, y llevarlo a la provincia, de la mano de Juan Pablo Luque.

El candidato a gobernador agradeció a todos los presentes por el fuerte apoyo demostrado, y puso en valor que “este año este Municipio está invirtiendo 3.000 millones de pesos en deporte de la ciudad de Comodoro Rivadavia, cercano al 10 por ciento del presupuesto que tiene la Municipalidad”.

Destacó que “hemos logrado tener esta calidad de dirigentes deportivos con la cantidad de disciplinas que tenemos, espacios deportivos, la gente que practica deporte, y eso nos llena de alegría. Los objetivos que querían llevar adelante con estas políticas públicas, es lo que estamos consiguiendo con ustedes como protagonistas”.

En ese sentido, Luque subrayó que “son ustedes los que todos los días laburan, con frío, nieve, viento, lluvia; con chicos con problemas en sus casas, con temas sociales graves y que ustedes los contienen. Por eso, invertimos en deporte y eso nos permitió sacar esta ciudad adelante, que hace una década era la ciudad más violenta de la Argentina”, comparó.

El mandatario detalló que “nosotros hoy somos la segunda ciudad con menor desempleo del país, con una tasa del 1,6 por ciento, somos una ciudad que invierte en políticas deportivas y culturales inéditas; y no hay Municipio en Argentina que invierta los recursos económicos que invertimos nosotros en deporte”.

Finalmente, Luque manifestó que “yo no quiero esa provincia tan desigual y con estas inequidades que están a la vista. Quiero una provincia donde todos, con los recursos que aportamos, lo podamos redistribuir, nosotros tenemos que tener la obligación de poder lograr esto que conseguimos en el Municipio de Comodoro”.

“Elevamos la vara en Comodoro y por eso queremos seguir transformando la ciudad”

A su turno, el candidato a intendente Othar Macharashvili recordó su infancia ligada e influenciada por el deporte: “No puedo evitar recordar en la influencia del deporte cuando era chico: mis maestros deportivos me enseñaron muchísimo, las colonias de vacaciones me cambiaron la vida”; y luego agradeció “a todo el equipo del Ente Comodoro Deportes que me hicieron sentir lo que es trabajar para los pibes”, recordando su paso a cargo del ente.

En referencia al proyecto de Arriba Chubut, que lleva al actual intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, como candidato a gobernador, y a él para la intendencia, sostuvo que “los que estamos en este equipo venimos haciendo transformaciones y cada uno de ustedes nos hacen sentir que vamos por el buen camino. Nosotros no es que queremos seguir, necesitamos seguir, porque estamos convencidos de que hace 10 años generamos un hecho político trascendental para esta ciudad, como la Ley de Hidrocarburos, para conseguir los recursos que Comodoro se merecía y se merece”.

En ese sentido, fue contundente sobre el pedido de que el proyecto continúe con la imperiosa necesidad de tener acompañamiento provincial. “No solamente con Comodoro podemos resolver la transformación que necesita esta ciudad. Es la primera vez que Comodoro puede elegir a una persona nacida y criada acá, una persona que viene trabajando en la transformación de la ciudad, que dio muestras en estos cuatro años de elevar la vara, ustedes lo pueden ver en sus instituciones. Debemos poner a Juan Pablo en la gobernación”.

Por último, puso en valor lo realizado en materia deportiva, que sin dudas tomará mayor relevancia aún con el paso del tiempo: “La gente ya naturaliza que los clubes tengan canchas de césped sintético, que hayamos podido hacer un hotel deportivo, que todos tengan apoyo para ir a torneos mundiales, pero todo se hace con fondos municipales y costó mucho lograrlo. El deporte creció en cantidad y en identidad y tenemos que ir juntos a la provincia y a la Nación a reclamar fondos que merecemos y a Juan Pablo no le va a temblar el pulso para dar esa lucha”.

“Othar es la persona indicada para continuar con esta política deportiva”

El candidato a viceintendente por Comodoro, Maximiliano Sampaoli, quien acompaña en la fórmula a Othar Macharashvili como candidato a intendente, resaltó que “estamos ante un momento importante para nosotros, todos pretendemos que Othar continúe el proyecto político en Comodoro, y podamos encarar el proyecto político en la provincia, con Juan Pablo”.

Sampaoli recalcó que “estoy muy seguro de lo que estamos haciendo en el Municipio, hemos hecho una muy buena gestión para que esta ciudad todos los días esté mucho mejor, y eso me da la tranquilidad de acompañar a Othar y a Juan Pablo. Estoy seguro que el domingo, sobre todo la gente de Comodoro, nos va a acompañar y toda la provincia también”.

“El deporte –agregó el funcionario- nos ha inculcado un montón de valores, que hoy nosotros lo tratamos de compartir con el equipo de trabajo y trabajamos de esa manera. Othar es la persona indicada para continuar con esta política deportiva, todos en nuestros clubes soñamos todos los días con brindarles mayores herramientas y contener a los más chicos y jóvenes, y este proyecto nos permitió cumplir parte de esos sueños”.

Sampaoli puntualizó que “la ciudad dio un paso enorme en materia deportiva y es importante que Juan Pablo sea el próximo gobernador para poder llevar esta política deportiva a toda la provincia. El mejor equipo lo tenemos nosotros, les pido el acompañamiento para el próximo domingo y vamos por más”