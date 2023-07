Luque y Cerdá cerraron  en Rada Tilly,  con un fuerte acompañamiento de distintos sectores 

Los candidatos a gobernador e intendente de la villa balnearia por Arriba Chubut, este martes cerraron la campaña con un acto que contó con la presencia de referentes deportivos, profesionales, empresarios, empleados municipales y vecinos de la ciudad. “Rada Tilly puede vivir un momento histórico el domingo, no tengo ninguna duda que Martín va a ser intendente”, destacó Luque.



En el salón de la Colectividad Sudafricana y con un gran marco de público este martes Arriba Chubut cerró la campaña en Rada Tilly.

Juan Pablo Luque y Martín Cerdá, candidatos a gobernador e intendente respectivamente, estuvieron acompañados por los candidatos a concejales y el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquicos y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Llugdar.

Luque en su discurso agradeció la presencia de los vecinos de la villa balnearia que acompañaron el acto y destacó: “quería estar presente reafirmando todo este trabajo que venimos haciendo con Martín, con cada uno de los candidatos a concejales y concejalas y muchos vecinos que han trabajado para que esto sea posible, para que podamos tener una propuesta muy seria para una ciudad que se merece poder transformar de la mejor manera la vida de los radatilenses”.

En ese sentido, indicó que la ciudad no está exenta de los problemas que atraviesa la provincia. “Los chicos de la escuela primaria y secundaria de Rada Tilly no están afuera de los inconvenientes que tenemos en materia educativa y tampoco de los problemas que tenemos en el hospital. En forma recurrente escuchamos en las reuniones que tuvimos con los vecinos, la situación del hospital y nosotros decimos que es importante avanzar en la salud preventiva, o sea, dotar al hospital y a la Salita, para potenciar la atención y permitir que el radatilense pueda llevar adelante una vida en su ciudad y no tener que irse permanentemente a Comodoro para cualquier tipo de servicio”.

En ese marco, también puso en valor el crecimiento de la villa balnearia al decir que “hoy es el sexto distrito en población de la provincia del Chubut, dejó de ser esa pequeña villa balnearia donde vivía poca gente, ha crecido en todos sus aspectos y hay que amalgamar lo público y lo privado, lo que también nos dará la oportunidad de convertir a Rada Tilly en una ciudad turística”.

Luque consideró que para que eso suceda “hace falta gestión del Estado, no puede ser que si vos querés quedarte a dormir en Rada Tilly tenés muy pocas opciones para poder hacerlo; nosotros tenemos que ir a buscar el financiamiento y las inversiones privadas para poder desarrollarlo”.

Y en ese tenor, indicó que en Rada Tilly “pretendemos mejorar lo que se está haciendo, Martín tiene un equipo ordenado, mucha gente que no ha participado en política, y ese es un valor muy importante que ha logrado, pero también con experiencia en gestión”.

Por último, el candidato a gobernador por Arriba Chubut ponderó “necesitamos que nos acompañen, que el domingo recuerden este momento, para nosotros Rada Tilly puede vivir un momento histórico, no tengo ninguna duda que Martín va a ser intendente y que vamos a gobernar Chubut porque creemos que hay que establecer una transformación productiva en una de las provincias que más aporta a la economía argentina”.

“Queremos que ustedes se conviertan en los actores de la construcción de la ciudad”

El candidato a intendente de Rada Tilly, Martín Cerdá, por su parte, manifestó que “estamos contentos de estar en este proyecto que está liderando Juan Pablo porque hay gente muy valiosa en este espacio. Esta es la construcción del Rada Tilly que estamos soñando gracias al aporte que han hecho todos los vecinos en los diferentes ámbitos que nos hemos encontrado”.

Al hablar del trabajo que pretende impulsar en la villa balnearia, Cerdá explicó que “nuestro proyecto tiene el arraigo de nuestra ciudad, queremos fortalecer la calidad institucional que merece. Consideramos que hay un enorme ámbito para crecer y un enorme potencial que nos va a ayudar a llevar adelante este proyecto, como son los equipos municipales”.

En ese sentido, aseguró que “vamos a trabajar en conjunto con los empleados municipales, con programas que sean acordes al desarrollo de lo que es una carrera municipal para que puedan progresar en el municipio y que estén acompañados con todas las herramientas y equipamiento para desarrollar su tarea segura”.

También adelantó que se está “trabajando en el desarrollo de una aplicación que va a mejorar la calidad institucional, la relación con el vecino y con el municipio, porque estamos diagramando no solo un sistema de información de los servicios, puntos turísticos y comercios, sino también que sea una herramienta de transparencia, que ustedes lo puedan mirar y se conviertan en actores permanentes de la construcción de la ciudad, aportando ideas y manifestar sus reclamos. Esa es parte de la calidad institucional que queremos mejorar”.

El candidato a intendente por Arriba Chubut también se refirió al mejoramiento ambiental de la costa, al considerar que “tenemos la playa más austral del mundo, una de las más visitadas, pero hay que cuidarla. Es el valor más preciado que tenemos y estamos desarrollando programas referidos al cuidado ambiental que se traslada a la ciudad y nuestro entorno, para generar las condiciones óptimas para potenciar el turismo”.

Por último, Cerdá hizo especial hincapié en el “desarrollo de empleo, calendario de eventos turísticos que van a estar acompañados del deporte, la cultura y todo lo que pueden generar los emprendedores que tenemos en nuestra ciudad. Junto a Juan Pablo vamos a cambiar el rumbo de nuestra provincia, y también de esta querida ciudad”, sentenció.