Este martes, el intendente Juan Pablo Luque, visitó el Centro Recreativo La Primavera, en el barrio Moure, a fin de entregar kits escolares para aquellas familias en situación de vulnerabilidad. Una acción que se viene replicando en distintos sectores de la ciudad junto a las vecinales y que alcanzó a muchos niños, niñas y adolescentes con el objetivo de acompañar este ciclo lectivo 2023.

En la ocasión, estuvieron presentes: el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Maximiliano Sampaoli; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; la subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic; el Presidente del Ente Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi y representantes del espacio comunitario.

Al respecto, Luque agradeció la labor constante que se realiza desde La Primavera y destacó “el amor inmenso que le han puesto Paulina, Nicolás, Sebastián, entre otros chicos que forjaron el espacio». A algunos los conozco desde que comenzó prácticamente este proyecto, este es un lugar que me da mucha alegría porque siempre veo algo diferente, se nota su crecimiento y mejora”.

Asimismo –continuó- “se nota que le ponen el mismo empeño que a sus hogares, uno ve que les dan el corazón para que muchos chicos se sientan contenidos en este espacio, con actividades a nivel deportivo, cultural, educativo y, sobre todo, dándoles amor».

Sobre la visita, explicó que «simplemente traemos una pequeña contribución que son los útiles escolares, muy necesarios para tener lo indispensable a la hora de estudiar. Debemos darles herramientas educativas que les permitan a los niños enfrentar el futuro con posibilidades de vivir una vida mejor”, manifestó.

«Como proyecto, pensamos y trabajamos para las familias más vulnerables, que ahí es donde tiene que estar el Estado, en los lugares donde hay mayores inconvenientes y donde muchas veces no se llega o se llega tarde”, puntualizó.

En ese sentido, afirmó que “espacios como La Primavera, que han logrado forjar un lugar de contención y acción que no realiza muchas veces el Estado, son doblemente más valiosos porque ponen su tiempo de forma pasional. Nadie les paga nada a ellos, no hay retribución, solo el sentirse bien en ayudar al otro”.

Para finalizar, el mandatario local expresó que “no hay mejor herramienta que la educación, poder estudiar, lograr y pasar fronteras que parecen inalcanzables, aunque no lo sean y nosotros como Estado, el día de mañana sentimos de corazón la solidaridad y generosidad de estar al lado de quienes más nos necesitan. Somos felices de compartir este momento con ustedes y ojalá podamos ayudar a muchos más chicos que tengan esa necesidad”, insistió Luque.

*Construir lazos para una mejor sociedad*

Por su parte, el presidente del Ente Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi también brindó las gracias a la referente del espacio recreativo, Paulina Aguilar, y expuso que “ella es una gran articuladora del espacio, junto con los chicos que trabajan acá, como Sebastián, gran compañero y trabajador de este espacio, y todos los que han ido aportando a esto, ya que un espacio comunitario se va haciendo entre todos aquellos que fueron aportando desde su lugar un granito de arena para que esto se construya, ese es el resultado que mostramos hoy”, enfatizó.

Por otro lado, expuso que “si bien nosotros colaboramos con algunas cosas, el trabajo fuerte es de ustedes, los felicitamos, desde el Municipio vamos a seguir trabajando en algunas actividades acá adentro, como el año pasado que se trabajó con cultura, distintos talleres en materia de salud, género, deportes, vacunación”.

“La idea es poder reacondicionar la canchita que está acá afuera, todo lo que sea necesario para mejorar la infraestructura del barrio. Ahora es esta ayuda escolar junto a las clases de apoyo y vamos a estar trabajando para darles respuestas a lo que se necesita”, concluyó Caridi.

*”Gracias a Juan Pablo Luque, La Primavera fue reconocida”*

La referente del Centro Recreativo La Primavera, Paulina Aguilar, reconoció que “el intendente desde el día uno está colaborando con nosotros junto a todo su equipo; quiero agradecerle también a Maximiliano Sampaoli que siempre nos acompaña; a Liliana Peralta que nos visitó y esperamos contar con ella desde hoy en adelante, a Gabriela Simunovic que es incondicional, gracias en nombre de los que hacemos La Primavera; y a Nicolás Caridi que es nuestro referente siempre”.

Agradeció también a la Juventud Peronista que «viene trabajando con nosotros desde el año pasado. En esa labor articulada logramos llevar al cine a los chicos, los papas están súper agradecidos y esperamos contar con el apoyo de ustedes».

Por último, agregó “esto se lo debemos a nuestro intendente, porque si no fuera por él esto no existiría. No queremos hacer política, pero es bueno reconocer que gracias a Juan Pablo Luque -cuando fue viceintendente- La Primavera fue reconocida».