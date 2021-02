Luque valoró la gestión de Ginés

El intendente Juan Pablo Luque manifestó en rueda de prensa su valoración de la gestión de Ginés González García y acompañó la decisión de Alberto Fernández de pedirle la renuncia por el vacunatorio VIP.

“Tengo una enorme admiración por el ex ministro Ginés González García, desde la época en que estaba como ministro de Néstor Kirchner y de Cristina después. En este año de pandemia tuvo un rol fundamental”, expresó el jefe comunal.

Luque agregó que “Cometió un error y el Presidente Alberto Fernández lo separó del cargo mostrando que se esta en contra de que haya privilegios en el proceso de vacunación”.

El intendente sostuvo que “Yo me vacuné cuando no estaba publicada la información de la vacuna y lo hicimos para darle confianza a la gente de que era una vacuna segura y no era veneno como querían instalar desde el macrismo y el PRO. Hoy todo el mundo esta intentando ponerse la vacuna con un enorme esfuerzo que estamos haciendo desde el gobierno nacional, provincial y municipal”.

Finalmente adelantó que además del Gimnasio N°2 se montará un vacunatorio en la Zona Norte, y sobre las vacunas robadas indicó que “debemos dejar investigar a la Justicia y ver a qué conclusiones llega. Se allanó a trabajadores de la Salud de manera injusta. No nos podemos guiar de por qué hubo un allanamiento hay una culpabilidad”.