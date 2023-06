Luque valoró la atención del Mega Tráiler sanitario y entregó lentes en el Centro de Encuentro Zona Norte

El intendente Juan Pablo Luque junto al viceintendente Othar Macharashvili, la Secretaría de Salud del Municipio y el Ejército, cerraron este sábado lo que fue la atención sanitaria que se mantuvo un mes entero en la zona norte de nuestra ciudad. Además, donó insumos para el consultorio odontológico de esa fuerza y cumplió con una nueva entrega gratuita de anteojos a distintas familias. Remarcó que el Programa Mirándonos “nos permite generar un derecho para lograr algo tan sencillo como poder ver”.

Hace un mes se instaló el Mega Tráiler en el exterior del Centro de Encuentro Zona Norte, ubicado en las calles Ítalo Dell’ Oro y Pietrobelli de barrio Don Bosco de Km.8, donde brindó, a través de la Secretaría de Salud y con el apoyo del Ejército, largas jornadas de promoción y prevención sanitaria gratuita.

Allí se ofrecieron los servicios de vacunación, atención en distintas especialidades, cursos de RCP, entrega de medicamentos y lentes recetados. También se realizaron otras propuestas con el Ente Comodoro Deportes, la Secretaria de Cultura y Anses.

En ese marco, el intendente Juan Pablo Luque junto al viceintendente Othar Macharashvili, participaron del acto para dar un cierre a la atención sanitaria de toda la zona norte de nuestra ciudad. Además, donaron insumos para el consultorio de odontología de la IX Brigada Mecanizada del Ejército. Durante el acto acompañaron al intendente y el viceintendente, el secretario y la subsecretaria de Salud, Carlos Catalá y Gabriela Simunovic, respectivamente; el coronel del Ejército, Oscar Zarich; concejales, diputados, miembros del gabinete y los beneficiarios de los anteojos.

También se cumplió con la nueva entrega de anteojos recetados del Programa Mirándonos, que busca generar estrategias de atención oftalmológicas territorial, realizando entrega de lentes para ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. El programa responde a las necesidades sociales de la población, dando lugar a la elección de marcos y formatos de anteojos a los pacientes que no pueden solventar su costo.

Durante el último mes se realizaron 1658 prácticas de enfermería, 337 vacunaciones, 142 atenciones clínicas, 182 tratamientos odontológicos, 36 oftalmológicas, 204 electro cardiogramas, 10 laboratorios, 24 consultas pediátricas y se entregaron 28 medicaciones. Además, hubo 167 atenciones de obras sociales, se realizaron 5 talleres, 10 articulaciones institucionales, 8 intervenciones sociales y 155 consultas en la oficina de Anses.

*La salud al territorio*

El intendente Juan Pablo Luque agradeció la disposición del Ejército con la comunidad, porque “hemos tenido la fortuna como sociedad de tener en estos últimos años a generales o coroneles al mando del Ejército en Comodoro Rivadavia, que han sido siempre claves para los momentos que nos han tocado vivir, como nos pasó en 2017 con la emergencia climatológica, enfrentar la pandemia como otro tipo de circunstancias complejas. El Ejército siempre estuvo trabajando junto a nosotros y lo seguimos haciendo con distintos desafíos”.

Por eso, el Ejército “hoy es parte de las necesidades que tiene la comunidad, nos pone a disposición permanentemente el equipamiento, en este caso, con un tema tan trascendental e importante como es la salud de nuestra gente, con el tráiler, que podemos hacer una política federal dentro de nuestra ciudad, recorriendo y llegando a los distintos barrios de Comodoro para hacer prevención y acercar la salud a la población”.

El mandatario resaltó que el Programa Mirándonos “es uno de los más lindos para poder tener un contacto directo con los chicos, las familias que no tienen la posibilidad de tener un par de lentes, que nos permite generar un derecho para lograr algo tan sencillo como poder ver”.

Para concluir, el intendente puso en valor a los titulares de la cartera sanitaria, Carlos Catalá y Gabriela Simunovic, quienes “crearon este programa, nos plantearon esta necesidad que teníamos, y hacen junto con toda la secretaria de Salud del Municipio, un trabajo muy importante y silencioso, donde todos los días solucionan muchísimos problemas a gente que necesita. Nosotros siempre hemos entendido que el área de Salud del Municipio era importante ir mejorándola permanentemente para poder brindar un buen servicio a nuestra población”.

*“El tráiler permite acceder al sistema de salud”*

Ante la gran demanda que hubo durante el mes entero en el Mega Tráiler, el secretario de Salud, Carlos Catalá, realizó un balance y afirmó que «hoy se van ustedes (beneficiarios) con el producto sanitario que son los lentes, como lo hacemos también con los medicamentos solidarios y las prótesis odontológicas. Esto está pensado para ustedes y espero que lo puedan disfrutar para que estos programas sigan y se puedan sostener”.

Por su parte, la subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic, agradeció al personal de salud, porque “sin ellos estas políticas públicas no serían posibles. El programa Salud en tu Barrio, recorre justamente los barrios y en esta oportunidad estuvimos un mes en el Centro de Encuentro de Km.8, donde tuvimos múltiples actividades. Para nosotros es uno de los programas más importantes”.

*Comunicación fluida y constante con el Municipio*

El coronel del Ejército, Oscar Zarich, valoró “la comunicación fluida y constante de las personas que están al frente del Municipio, que apoyan todas las actividades del Ejército. Quiero agradecer al Municipio por este gesto, no tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad, con la entrega y el compromiso, porque no hay algo más transversal que la salud”.

*»Poder ver de vuelta no tiene precio»*

Uno de los beneficios de los anteojos recetados fue Leonidas Hernández, quien se mostró “muy contento, hacía mucho tiempo esperando esto y se me dio. Me costaba mucho ver, no tengo trabajo desde la pandemia por un accidente y ahí se me complicó todo. Qué mejor que esto, poder ver de vuelta y por eso estoy muy agradecido”.

Daniel Crespo es otro de los ciudadanos, cuya hija obtuvo sus lentes y afirmó que “es algo muy importante para nosotros, mi hija es alumna de la Escuela Municipal, se le rompieron los lentes que tenía y la Secretaría de Salud repuso los lentes. Es un gasto bastante importante lo que sale hacer los lentes, por eso estamos muy satisfechos y agradecidos”.