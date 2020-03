Luque: “Tenemos que estar todos los estamentos organizados”

El intendente habló en conferencia de prensa junto al gobernador Mariano Arcioni y su par de Rada Tilly, Luis Juncos. Advirtió que se están atendiendo los sectores más vulnerables y anticipó medidas de ayuda para los sectores productivos que no pueden trabajar por la pandemia.

“Estamos trabajando desde el primer día de manera combinada. Nuestra ciudad es cabecera de la región de toda la zona sur y tenemos que estar preparados porque por ahora somos de las pocas provincias que no tenemos casos, pero es posible que podamos llegar a tenerlos y cuando eso ocurra nos tiene que encontrar organizados de la mejor manera”, expresó el intendente Juan Pablo Luque en conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, el intendente reconoció que la emergencia sanitaria declarada el viernes pasado por el Concejo Deliberante le permitirá al Ejecutivo actuar de manera agilizada en cuanto a los recursos que se necesiten. “Aprovecho para agradecer a todos los concejales porque nos acompañaron por unanimidad con este pedido, esta emergencia sanitaria que nos permitirá tomar decisiones desde el Ejecutivo e inyectar los fondos necesarios a tiempo”.

Ayuda social y acompañamiento a comerciantes y pymes

En otro orden, el intendente se mostró preocupado por las consecuencias que está generando esta pandemia a nivel social, más allá de apoyar completamente la extensión de la cuarentena para cuidar la salud de toda la población.

En este marco, advirtió que “estamos ayudando a los sectores más vulnerables y desde el municipio vamos a implementar algunas medidas para los sectores productivos. Eso no quiere decir que permitamos que, en estos días que llevamos de cuarentena, aceptemos que algunos aprovechen estas circunstancias para despedir o reducir personal. En ese contexto tendremos que trabajar todos para ver cada caso puntual”.

Al mismo tiempo, reconoció que “tenemos todos los esfuerzos destinados a dos áreas: la salud, con ayuda a todos los hospitales: y el área social. Hay muchos casos de trabajadores cuyo único ingreso dependía de levantarse a la mañana y abrir su local o salir a hacer una changa. Hoy esa gente no tiene ingresos y el Estado tiene que llegar. Comodoro tiene una municipalidad ordenada y nos permite de alguna manera estar preparados para la ocasión”.

Por último, reiteró el pedido a la comunidad para que se queden en la casa todo el tiempo que sea necesario: “Tenemos que seguir generando medidas para que la gente entienda que lo mejor es quedarse en la casa. La mayoría lo entiende. Y aquellos que no lo entiendan tendrán la sanción del Código Penal y también las multas que hemos resuelto desde el Ejecutivo”.