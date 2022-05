Luque: “Tenemos que avanzar con el Hidrógeno verde y la energía que necesitan nuestros pueblos”

Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, manifestó a LU4 los temas tratados en Bariloche por la temática del Hidrógeno verde y las posibilidades que se le abren a la ciudad para recibir inversiones y generar empleos.

“Fue una convocatoria muy importante porque la Argentina necesita tener un plan estratégico para poder contar con las inversiones necesarias para avanzar en esta perspectiva con el sector privado y los demás países; para que así podamos recibir esas inversiones en la Patagonia que es el lugar ideal para desarrollar estos proyectos vinculados al Hidrógeno verde”, explicó.

Luque resaltó que “Venimos trabajando con la gente de Y-TEC de YPF para avanzar un encuentro en Comodoro Rivadavia, replicando una agenda similar a la que se concretó en Bariloche y que concretaremos en el encuentro sobre energía que realizaremos a finales de octubre en nuestra ciudad”.

El jefe comunal indicó que “Ahora necesitamos que se concrete prontamente el proyecto de ley que genere el marco normativo para los que quieran invertir en nuestro país y en la Cuenca, Comodoro y Chubut tenemos temas muy puntuales para desarrollar como los tres parques eólicos más eficientes del mundo y vientos de gran calidad; pudiendo generar muchas fuentes de trabajo”.

“Tenemos un potencial energético muy importante, pero tenemos muchos pueblos de la provincia que aún funcionan grupos electrógenos y no tienen energía como corresponde. No podemos exportar energía a gran escala si antes no le resolvemos estamos problemas a nuestra gente en la provincia”, concluyó.