Luque respecto a Torres: “Cuando no se tienen propuestas se termina en la chicana y la agresión”

Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro y candidato a gobernador por Arriba Chubut, manifestó a LU4 respecto del debate con los demás candidatos que “Uno intenta poder llevar adelante un debate y en mi caso particular mostrando una propuesta de gobierno y un equipo para llevarla adelante, pero de enfrente cuando no se tiene nada por proponer queda la chicana, la agresión y la mentira. A la gente no le interesa eso sino como vamos a gobernar y resolver los problemas”.

El candidato agregó que “Recorreremos en estos últimos días nuevamente las grandes ciudades y los pequeños pueblos de la provincia, porque las realidades son siempre las mismas, pero con algunos problemas específicos que debemos tener en cuenta para resolver a futuro. El mayor inconveniente que tenemos que resolver de manera urgente es que nuestros hijos no pierdan ni un día más de clases y este es un problema muy importante”.

Finalmente anticipó que “Estamos recorriendo la provincia y me gustaría hacer un cierre en Comodoro donde comencé con esta idea de poder proyectar todo lo que hemos podido hacer con mucho sacrificio para trasladarlo a la provincia y mejorar muchas cosas parecidas que conseguimos hacer en Comodoro”.