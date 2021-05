Luque reinauguró el Vivero Agrícola Forestal

El intendente Juan Pablo Luque presidió ayer la reapertura del espacio de productivo forestal de la Agencia Comodoro Conocimiento, en Km. 4. En ese marco, se presentó el proyecto de producción de aceite de oliva que promueve el Municipio, con el acompañamiento de la Universidad local, INTA y el Centro de Empleados de Comercio.

La actividad contó con la presencia del presidente de la Agencia, Nicolás Caridi; el secretario general del Centro de Empleados de Comercio, José González; referentes del programa Biofábrica; y representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

En ese contexto, el jefe comunal señaló que “se trata de un día histórico porque, dentro del Plan Forestal, estamos comenzando a implementar un esquema que no pasa solamente por plantar árboles o plantas en Comodoro, sino que estamos generando nuestra propia producción desde la semilla hasta la planta”.

Continuando en ese tenor, destacó “la tarea de los profesionales y de todos aquellos que están trabajando en el vivero y en el Plan Forestal, que es una propuesta integral que se lleva adelante con otras Secretarías del Ejecutivo, pero también con la Universidad, el INTA y distintas estructuras que, desde la Municipalidad, decidimos juntar para avanzar en el desarrollo productivo”.

“Después de muchos años, volvimos a producir aceite de oliva en Comodoro Rivadavia. Esto forma parte del sueño que tenemos desde nuestra gestión, que es generar alternativas productivas reales y que, a la vez, también generen ingresos, con esquemas a escala en el futuro”, sostuvo.

En ese sentido, agregó que “este es uno de los temas en los que tenemos que seguir trabajando respecto a la diversificación productiva, teniendo en cuenta que está demostrado que históricamente se producían este tipo de productos alimenticios en nuestra región y podemos volverlo a hacer en escala para que la gente pueda vivir de esto. Nuestra tierra es óptima, el clima también; además se avanzó mucho en lo tecnológico y contamos con laboratorios para favorecer las posibilidades de crecimiento en este aspecto”.

Finalmente, Luque expuso que “el Municipio dio el puntapié inicial hace un tiempo y, a lo largo de nuestra historia hubo personas que hicieron mucho por estas temáticas. Hoy, tenemos el ejemplo del Centro de Empleados de Comercio, con una gran tarea en Parque Saavedra, pero instamos a la población a que plante y cuide la forestación para tener un Comodoro mejor”.

Impulso a nuevas actividades productivas

Por su parte, el titular de Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi, afirmó que “nos llena de satisfacción estar reinaugurando nuestro Vivero Agrícola Forestal y, al mismo tiempo, presentar este proyecto que nos enorgullece y que venimos trabajando codo a codo con distintas entidades”.

“El intendente nos solicitó que impulsemos nuevas actividades productivas en la ciudad y en eso estamos, avanzando en la producción olivícola y vitivinícola. Parte de este trabajo lo está llevando a cabo el Centro de Empleados de Comercio, con una labor destacable en el Parque Saavedra, espacio que cuenta con olivares de una edad importante”, concluyó Caridi.

En tanto, la responsable del programa Biofábrica, Analía Herrera, explicó que “el olivo es un cultivo que, en base a los estudios que llevó a cabo la Universidad, demostró que tiene gran plasticidad para adaptarse a la zona. Los rendimientos son buenos, la calidad del aceite es excelente y tenemos la infraestructura para hacer una selección de variedades y reproducción en condiciones sanitarias óptimas”.

“Actualmente, lo que se está plantando en nuestra ciudad viene de otras regiones y se adaptan bien, pero siempre que las plantas vienen de otra zona traen enfermedades. Por ello, es muy importante este trabajo desde el inicio, ya que además preserva las condiciones sanitarias en la región”, aseveró.

Por último, Herrera manifestó que “en 2019 pudimos establecer el cultivo in vitro y no pudimos avanzar en las etapas subsiguientes, pero a partir del mes que viene vamos a empezar con este proceso biotecnológico para el olivo, siempre contando con un gran apoyo de la Universidad. Nos pone contentos porque de hace décadas que en comodoro no se producía aceite de oliva”.