Luque recorrió el Parque Nacional Los Alerces y mantuvo una jornada de trabajo con su intendente

Este viernes, Juan Pablo Luque visitó el Parque Nacional Los Alerces, ubicado entre las localidades de Esquel y Cholila. Junto a Hernán Colomb, intendente del área, recorrió instalaciones, obras y sitios turísticos. «Hay pocos lugares con tanta diversidad, con la belleza y conservación de un lugar único, que nos da un potencial para poder crecer y mostrarlo como un ejemplo del turismo en nuestra región”, indicó.

El Parque Nacional Los Alerces es turismo, conservación y ciencia. Son más de 70 mil hectáreas de uso público donde cada año llegan miles de turistas de todo el mundo, además de investigadores que ejecutan algunos de los 200 trabajos científicos que se realizan en este paraíso de Chubut

Luque junto a Colomb y su equipo mantuvieron una jornada de trabajo; recorrieron instalaciones, obras y sitios turísticos. En su visita, el precandidato a gobernador destacó que «es maravilloso el trabajo que hacen y todo lo que tenemos por hacer como desafío hacia el futuro. Es un poco también lo que Hernán me planteó, mostrándome un mundo que va a ser fascinante explorarlo cuando nos toque gobernar la provincia”.

Además, destacó la importancia de visitar estos sitios turísticos y conocer de primera mano el trabajo que se realiza y sus necesidades. «Yo digo que si no lo hacés de esa manera, no alcanzás a dimensionar la importancia y las oportunidades que podés llevar adelante en un lugar como este. Para eso hay que hablar con la gente que sabe; porque no es lo mismo manejar una playa que manejar un parque nacional, con todo lo que implica la conservación de especies y la posibilidad de cuidar un lugar como este, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO».

En ese sentido, indicó que al “Parque Nacional hay que conservarlo, cuidarlo y a su vez amalgamarlo con una oportunidad, para darle un desarrollo turístico. Como dice Hernán este año van a pasar cerca de 300 mil personas por el parque, gente de todo el mundo que viene a disfrutarlo, al igual que los chubutenses, los esquelenses y quienes viven en Trevelin, Cholila. Pero tenemos todavía la posibilidad de emplear mucho más ese abanico de desarrollo turístico”, sentenció.

«ES IMPORTANTE EL ACOMPAÑAMIENTO DE LUQUE»

Hernán Colomb, intendente del Parque Nacional Los Alerces, por su parte, destacó la visita de Luque. «Es una visita muy importante para nosotros; este acompañamiento que nos da, y que pueda conocer parte de la provincia, en un centro turístico muy importante con un potencial grandísimo».

«Eso conversábamos con Juan Pablo, Venimos recorriendo la parte de la costa del lago Futalaufquen, mostrándole algunas obras que se están haciendo ahí; mejoras para esta zona balnearia. Después llegamos donde está la gema del Parque Nacional, que es el Alerzal milenario, donde se cruza la pasarela del río Arrayanes y se llega hasta Puerto Chucao», agrega.

Respecto a la actual temporada, Colomb indicó que se ha registrado un crecimiento importante de visitas en el Parque. “Es una temporada que viene creciendo, ya el año pasado habíamos tenido una visitación récord, pasamos los 260 mil visitantes en lo que fue la temporada. Este enero también venimos viendo los números que realmente son parecidos o mejores que la temporada pasada. Esperamos que sigamos así hasta el final de la temporada de Semana Santa. Seguramente vamos a andar arriba de este número”.