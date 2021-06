Luque presentó la Casa de Comodoro en Buenos Aires

El Municipio tendrá una sede en Capital Federal que cumplirá las funciones de promoción de la región; epicentro de reuniones; asesoramiento para comodorenses fuera de la ciudad; y vinculación empresarial para el desarrollo productivo, turístico y cultural. “Este proyecto nos permitirá mostrar al país todo el potencial que tenemos”, valoró el intendente.

La casa de Comodoro Rivadavia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nace como un anhelo de la gestión, de articular, gestionar y facilitar gestiones para los vecinos. El objetivo es que la ciudad tenga una sede que cumpla las funciones de promoción, representación, administración y asesoramiento en áreas vinculadas con el conocimiento, la producción, la cultura, el turismo, la salud, el desarrollo humano y las actividades vinculadas con el deporte.

Estuvieron presentes acompañando al intendente, el viceintendente Othar Macharashvili; el secretario General, de Comunicación y Relaciones Institucionales, Ezequiel Turienzo; la gerente de Comodoro Conocimiento, Maite Luque; el presidente de la Cámara de Empresas de la Construcción, Gonzalo Cordón; la diputada provincial, Adriana Casanovas; miembros del gabinete, concejales, y representantes de empresas de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Durante la presentación, el intendente Juan Pablo Luque, expresó que “es un día muy feliz para nosotros, al poder dar el puntapié inicial a este proyecto que soñábamos, que era poder tener un lugar en donde podamos materializar un sinfín de cuestiones importantes. Esta casa será una especie de embajada en Buenos Aires”.

Asimismo, reconoció que “mucho se habla del potencial de nuestra ciudad, y durante años nos quejábamos de no poder desarrollarlo. Agradezco a las empresas constructoras, porque no hubiese sido posible sin la decisión de contar con responsabilidad social empresaria, si no se autoconvencían de este objetivo que teníamos en Comodoro de ser una puerta de entrada a la cuidad”.



Intereses internacionales

En esa línea, el mandatario comentó que ya existen intereses desde otros países por servicios que puede ofrecer Comodoro. “Tuvimos un contacto con la embajada de Francia, interesados en un proyecto que se está produciendo en la ciudad y que pocos conocen como la Planta de Hidrógeno -única en Sudamérica- y son pocas las empresas que lo hacen en el mundo”.

Esto implica -continuó- “la posibilidad de poner una agenda con el medioambiente pensando en un futuro cercano, mostrarle a la Argentina el potencial que tenemos”.

“Hoy nos acompañan las cámaras para generar exportaciones y todos estos desafíos no se podrían potenciar si no soñamos con apropiarnos de este espacio para generar ideas y proyectos donde sectores de la industria convivan; intentar obtener beneficios con la Cuenca del Golfo San Jorge; que los emprendedores puedan sacar adelante cada una de las ideas que quieren llevar adelante. Quiero se sientan parte y hagan de esta casa algo suyo”, sentenció.

Cuatro ejes: inversiones, turismo, cultura y acción social

El secretario General, de Comunicación y de Relaciones Institucionales, Ezequiel Turienzo, fue el encargado de explicar los cuatro ejes principales del proyecto que sostiene a la Casa de Comodoro en Buenos Aires.

Un primer eje relacionado a lo empresarial, “fomentando inversiones en nuestra ciudad y la región; y permitirle a los empresarios y emprendedores locales poder mostrar los servicios que se ofrecen en Comodoro”, describió.

Por otro lado, un eje turístico, “con una gestión convencida del potencial que tiene nuestra ciudad como cabecera de región y de turismo de eventos. Una invitación a promover esta ciudad y generar distintas alianzas estratégicas con sectores radicados en Capital Federal”.

En tercer lugar, el eje cultural, “con nuestra ciudad como epicentro de hacedores y con las últimas gestiones de gobierno local apostando a estos gestores culturales. Creemos que podemos darles mayores oportunidades a ellos con esta sede”.

Y finalmente el eje social enfocado en “muchos hijos e hijas comodorenses que van a estudiar y que van a poder encontrar en este lugar una computadora, internet y los propios vínculos que se generan en una casa representativa de la ciudad; como así también aquellos que necesiten hacer trámites y gestiones de salud, por ejemplo”, detalló.

Por último, agradeció a los empresarios locales porque “esta casa de Comodoro en Buenos Aires será posible gracias a la decisión de muchas empresas que adhirieron al programa de Responsabilidad Social Empresarial y que solventarán los gastos de la misma confiando en el potencial que generará”.

En tanto, desde la Agencia Comodoro Conocimiento, la gerenta general, Maite Luque, declaró que “necesitamos soluciones trasversales para las necesidades que surgen y considero que este es un ejemplo de una herramienta que nos permita lograr objetivos. Desde nuestro lugar comprometemos el trabajo diario para que Comodoro sea un mejor lugar para todos y todas”.



“Comodoro debe estar unido y ser una marca a nivel nacional”

La Cámara de empresas de la Construcción será quien garantice el alquiler del inmueble en donde funcionará la sede de Comodoro en Buenos Aires, a través del programa de Responsabilidad Social Empresaria.

En ese marco, el presidente de la entidad, Gonzalo Cordón, afirmó que “es un gusto haber sido incorporados en este emprendimiento. Esta cámara está formada por 15 empresas que dan trabajo a 1500 personas. Somos protagonistas de muchas de las obras de infraestructura que se desarrollan en la ciudad”.

“Hace mucho participamos del programa de Responsabilidad Social Empresaria y en esta oportunidad el secretario Ezequiel Turienzo nos trasladó esta posibilidad de crear esta sede y nos pareció muy interesante porque compartimos plenamente los ejes”, agregó.

En ese sentido, reconoció que “es necesario el contacto con el gobierno nacional por una serie de obras importantes. El municipio ha hecho un esfuerzo para desarrollar obras en la ciudad, pero llega un momento que las obras de montos que exceden tanto a la municipalidad como a la provincia, es importante gestionarlas ante el gobierno nacional en Buenos Aires y no se logran con simples llamados telefónicos”.

Para concluir, apoyó el mensaje de “darle una impronta a Comodoro en cuanto a su desarrollo como comunidad: Comodoro debe estar unido y ser una marca a nivel nacional para promover la comunidad de negocios, tener diálogo con autoridades y otras empresas, mostrar el potencial de Comodoro”.