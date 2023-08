Luque participó del 88° aniversario de Río Mayo y recordó al intendente Avendaño

El intendente de Comodoro viajó protocolarmente para acompañar a su par de Río Mayo, Gustavo Loyaute, quien asumió como intendente de dicha localidad tras el fallecimiento de Alejandro Avendaño.

Al respecto, Luque dijo que “hoy Río Mayo cumple 88 años, una ciudad a la que vengo siempre y acompaño cada vez que tiene su aniversario porque es muy cercana a Comodoro. Por este motivo, tenemos la obligación de trabajar con los lugares de la zona sur en conjunto. Con Río Mayo estamos permanentemente en contacto, apoyando ahora al intendente Gustavo Loyaute que se hizo cargo de la intendencia”.

En otra línea, recordó al exintendente Alejandro Avendaño, fallecido el pasado 7 de julio en mandato. “Siempre intenté ayudarlo, apuntalarlo con gestiones en Buenos Aires a nivel nacional. Viví su enfermedad de cerca, ya que estuvo internado en Comodoro. Lo acompañamos y de la misma manera lo haremos con Gustavo Loyaute que se hizo cargo del Municipio faltando pocos meses de terminar la gestión. Es importante ayudarlo y acompañarlo con lo que necesite como colega y desde mi experiencia, debido a que llevo tres años y medio frente al Municipio de Comodoro”.

“Desde mi persona trato de ser genuino con lo que hago y digo, va un poco en consonancia desde que era viceintendente. He venido a acompañar a los pueblos de la zona sur y a las comunas rurales porque tengo una mirada profunda de lo que tenemos que lograr para despegar en la provincia y lo que traté de hacer como candidato a gobernador pretendo continuarlo sin ocupar un cargo, pero nunca fuera del pensamiento de por qué me involucre en política”, agregó.

Asimismo, acotó: “La política es servicio para que los pueblos mejoren. Tengo una mirada productiva y esta es una zona agropecuaria, de ganadería importante en la provincia y en donde necesitamos mejorar para que estos pueblos crezcan. Hace 40 años que vengo y está igual, entonces algo pasa para que los pueblos no crezcan, mejoren y tengan mejor calidad de vida”.

Por último, Luque insistió en que “tenemos que entender que nuestra Cuenca es muy productiva y necesita tener volumen político para poder defender cualquier posibilidad de debate del sector privado, desde el mismo sector público, buscando mayor generación de puestos de trabajo para que genere mayores ingresos a la provincia. Tenemos que consolidar un bloque unido, donde Comodoro, Rada Tilly, Sarmiento, Río Senguer, Río Mayo, y las cocumas rurales sean protegidas por un poder político que tenemos que consolidarlo a nivel provincial”, concluyó el mandatario local.

Loyaute agradeció el apoyo constante

Por su parte, el intendente de Río Mayo, Gustavo Loyaute, brindó su agradecimiento a los jefes comunales de la zona, “que siempre están presentes en todos los actos. Para nosotros, los que estamos por ahí presidiendo una comuna o una Municipalidad, es muy importante la presencia de ellos. Gracias a mi familia, que es el pilar para que uno pueda estar en esta función que muchas veces es muy difícil”.

En la misma sintonía, relató “llevo tres meses, como todos saben, a cargo de esto y han sido tres meses muy difíciles, pero gracias a Dios, he notado el acompañamiento de toda la población, de todos los vecinos, creo que han entendido el mensaje de que si nosotros no nos unimos como comunidad, no vamos a salir adelante”.

“Estamos en una época difícil, hace poco más de un mes nos dejó Alejandro, quien dio su vida en esta función. Todos lo que lo conocimos sabemos lo que era como persona, y lo que dejó, porque no solo se hizo cargo del Municipio, sino que previamente a eso, mientras fue comerciante, nunca tuvo un ´no´ para nadie y fue ingrato cómo terminó”, lamentó.

En concordancia con Luque, Loyaute resaltó la figura de Avendaño y expuso que “quiero que quede en la memoria su paso por este Municipio y la labor que profundizó en el mismo. Todos los que hacemos política sabemos que siempre te van a criticar, que nunca vas a conformar a todo el mundo, pero uno tiene que acostarse todos los días con la conciencia tranquila de que asentó todo en la gestión y que va a estar siempre para eso. Así que muchas gracias a todos por estar”, finalizó el mandatario de Río Mayo.