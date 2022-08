Luque participó de la apertura del 1° Congreso Inter-Residencias de Clínica Médica del Chubut

El intendente Juan Pablo Luque formó parte del evento destinado a médicos y estudiantes avanzados de medicina, que se desarrollará hasta el sábado, en el Centro Cultural, organizado por el Servicio de Clínica Médica del Hospital Regional, con un fuerte respaldo de la Municipalidad y el acompañamiento de la Universidad local.

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Economía, Germán Issa Pfister; el titular de la Secretaría de Salud, Carlos Catalá; la subsecretaria del área, Gabriela Simunovic; referentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; y representantes de distintas entidades vinculadas con la salud.

Cabe destacar, que desde la actual gestión municipal se trabaja permanentemente en generar e impulsar capacitaciones y en convertir a Comodoro Rivadavia en una importante sede de congresos, charlas, disertaciones y eventos de distinta índole.

Asimismo, la salud ocupa un lugar preponderante dentro de las políticas que lleva adelante el intendente Juan Pablo Luque. Por ello, se realizaron importantes inversiones en esta temática, aportando para el funcionamiento de los hospitales locales, tanto desde lo edilicio como en equipamiento, y reforzando las tareas en los Centros de Atención Primaria de la Salud de toda la ciudad, además de la gran cantidad de programas que se vienen desarrollando desde la Secretaría de Salud.

“La pandemia generó un cambio de paradigma”

En ese marco, el jefe comunal expuso que “para nosotros, desde la Municipalidad, es muy valioso e importante que se lleven adelante estas jornadas. Como política de Estado, fomentamos permanentemente este tipo de acciones y este Congreso, en particular, es trascendental al tratarse de salud”.

“Luego de los que nos tocó vivir durante esta pandemia, hay cuestiones que son fundamentales a las que debemos mirar, ya que se generaron cambios en muchas situaciones y un cambio de paradigma completo respecto a cómo gestionar en diversos aspectos en todo lo que tiene que ver con lo sanitario”, sostuvo.

Continuando en ese tenor, indicó que “como sucedió en todo el mundo, no estábamos preparados para enfrentar lo que sucedió y debimos involucrarnos en distintos temas para definir el rol que necesitábamos cumplir como Municipio”.

En esa línea, afirmó que “nuestra decisión fue intentar ser parte de la solución y generamos una mesa de trabajo diaria con los hospitales y clínicas privadas de la ciudad, junto con la Universidad, que cumple un rol esencial para nosotros. Esto nos permitió enfrentar una situación realmente compleja con mucha dignidad”.

Del mismo modo, el intendente recalcó que “hoy, dentro de la salud, no se gestiona solamente un paciente, sino que también muchas cuestiones que no se estudian en la carrera, sobre todo en los hospitales públicos, donde hay un trabajo mucho más importante que no tiene que ver directamente con la medicina”.

“Durante la pandemia, decidimos invertir y poner todos los recursos económicos y todo lo que estaba a disposición del Estado Municipal al servicio de lo que estábamos necesitando en nuestros hospitales e incluso en algunas clínicas privadas. Para nosotros era trascendental salir de la situación”, recordó.

En ese sentido, expresó que “más allá de las inversiones, de la infraestructura y de la tecnología que se pueda adquirir, no se puede mejorar sin el recurso humano, que es lo más importante. Si no tenemos profesionales capacitados, comprometidos y con vocación para enfrentar situaciones sanitarias, es difícil salir adelante, por eso felicitamos a quiénes decidieron organizar estas jornadas y a cada uno de los participantes, que seguramente adquirirán mayor conocimiento y experiencias”.

Asimismo, enfatizó que “desde el Estado pretendemos colaborar en la medida de lo posible para mejorar y levantar la vara en materia de salud en nuestra provincia. Es fundamental que esto suceda no solamente en las ciudades grandes, sino también en muchos pueblos y comunas rurales que tienen problemas importantes”.

“Es inmoral que no consigamos llevar un médico a ese tipo de lugares, donde también necesitan atención sanitaria. Para eso, debemos trabajar entre todos para que a los profesionales de la medicina les resulte tentador prestar servicio como médico rural”, cerró Luque.

“La Universidad está comprometida con la ciudad y la región”

Por su parte, el vicerrector de la UNPSJB, Walter Carrizo, señaló que “la misión que tiene la Universidad es justamente la de generar conocimientos que se puedan aplicar en la sociedad, por eso es un orgullo para nosotros participar de estas jornadas, junto con gente que se formó en nuestra Casa de Altos Estudios, remarcando el compromiso de la institución con la ciudad y la región”.

Continuando en esa línea, puso en valor la importancia del Congreso al explicar que “el sistema de residencias viene a completar la formación académica, ya que es el momento en el que todos los estudiantes aplican sus conocimientos en el trabajo de campo”.

Finalmente, Carrizo manifestó que “es una gran oportunidad de adquirir conocimientos, pero además para compartir experiencias y expectativas para seguir creciendo con una visión que vaya mucho más allá del contexto específico de la profesión”.