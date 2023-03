Luque: “No vamos a permitir la desestabilización con las usurpaciones de tierras”

Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, manifestó a LU4 que “Mi decisión no tiene negociación y vengo trabajando hace mucho tiempo, dejándolo absolutamente todo y controlando los dineros de los comodorenses para transformarlos en mejores condiciones de vida”.

El jefe comunal, en relación a las protestas por el futuro aumento de tarifas de la SCPL, resaltó que “Entiendo el reclamo del reclamo genuino porque a situación repercute en le bolsillo de un costo de vida en una ciudad donde los precios son muy altos. Hoy los costos de los servicios públicos son muy altos y por eso estamos haciendo propuestas ante el Gobierno nacional”.

En ese marco dijo que “Lo que no me gusta es que haya desestabilización con las tomas y las usurpaciones de terrenos que no existían desde hace más de 10 años, pero no lo vamos a permitir. No sé claramente quiénes son, pero ya lo vamos a averiguar”.

“Tenemos un claro problema de tierras porque nunca se hizo una planificación en serio, pero vamos a buscar resolver todo lo que podamos y por eso presenté ante Concejo Deliberante un plan director para podamos discutir a futuro qué ciudad queremos para adelante. El reclamo de tierras es entendible, pero no tenemos 10 mil terrenos para entregar y tenemos que ir buscando soluciones en base a las prioridades”, subrayó antes de partir hacia Panamá en la búsqueda de inversiones.