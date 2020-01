Luque negó que el Gobierno nacional le haya pedido un ajuste a Chubut

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Luque expresó que “Nuestros diputados están estudiando el paquete de medidas que envió el Ejecutivo y en la charla que tuve con el gobernador me planteo la necesidad que tienen de generar este paquete de medidas, que en parte fue un requerimiento que hizo el ministro de Economía de Nación (Martín Guzmán) y que planteó la elaboración de un plan real para salir de la crisis”.

Luego agregó que, “El gobierno nacional se encuentra en una situación muy compleja que dejó el ex presidente Mauricio Macri y eso genera que Nación tampoco pueda destinar recursos para ayudar a Chubut y a ninguna otra provincia, a sabiendas que somos una de las provincias más comprometidas de la Argentina”.

Cuando se le consultó si el paquete de ajuste de Mariano Arcioni fue solicitado por el Gobierno nacional, Luque respondió que “No, eso no fue así. Nación no le pidió a la Provincia que haga un plan de ajuste, sino que le solicitó un plan para ver de qué manera Chubut sale de la crisis y hace su esfuerzo”.

Para el intendente comodorense, “cuando se realizaron las elecciones anticipadas en la provincia el gobernador dio un aumento salarial que respondió a su campaña electoral, lo que fue presentado como un logro por el gobernador. Hoy la provincia no puede cumplir con esas obligaciones, porque fueron medidas electorales, y Nación le reclamó que ordene las cuentas puertas adentro para poder ayudar a Chubut. El gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no están de acuerdo con un ajuste al trabajador”.

Sobre la temática del subsidio al transporte que fue transferido por Nación a las Provincias y no esta siendo enviado a los Municipios, y si esto afectaría la obra pública; Luque manifestó que “son temas diferentes. Nosotros defendemos la Ley de Hidrocarburos porque establece una asignación específica entorno de los recursos que vienen son exclusivamente para obra pública y no se les puede dar ninguna otra finalidad. El ex presidente Macri redujo al máximo posible los subsidios al transporte y desde el Municipio no podemos subsidiar más las tarifas, porque en el ejecutado 2019 elevamos sustancialmente la partida a cerca de 50 millones de pesos”.

El jefe comunal recordó que “durante mas de un año y medio mantuvimos el boleto de colectivo congelado, como también lo hicimos con el tema de agua y energía, para evitar que los efectos de las políticas del gobierno anterior terminaran perjudicando a los vecinos de Comodoro. Hoy nuestro Municipio no esta en las mismas condiciones para sostener ese congelamiento y resulta imposible que no llevemos adelante el esquema aprobado por el Concejo Deliberante”.