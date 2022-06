Luque: “Necesitamos que el Gobierno provincial se ponga al frente de las soluciones del acueducto”

Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, expresó a LU4 su firme postura sobre las soluciones necesarias en la problemática del agua y las reparaciones del acueducto, reclamándole a la gestión de Mariano Arcioni que “se ponga al frente” de las gestiones con Nación.

“Seguimos haciendo gestiones nacionales por el acueducto, pero no debemos olvidar que es responsabilidad exclusiva del Gobierno provincial y no de Comodoro Rivadavia u otra Municipalidad; por eso necesitamos que sea la provincia la que se ponga al frente de las gestiones y las obras que son necesarias”, enfatizó el jefe comunal.

En ese marco, Luque comentó que “Tuvimos una reunión con el nuevo ministro de la Producción, Daniel Scioli, y es importante para la agenda productiva que tenemos para nuestra ciudad, la región y la provincia. Por eso estuvimos mostrándole nuestros proyectos del Polo Tecnológico y otros que tenemos en agenda vinculados al tema energético como parte del motor productivo”.

Respecto de las perspectivas del desarrollo del Hidrógeno Verde, indicó que “Si bien el tema no es una posibilidad inmediata para la generación de trabajo y divisas para el país, pero se esta avanzando vertiginosamente. Tenemos las mayores posibilidades de proveerlo y para eso necesitamos las leyes específicas y una planificación territorial, incluyendo las mejoras en el puerto para recibir buques de aguas profundas”.

Finalmente recordó que “Decidimos hacer el acto del Dia de la Bandera en la plaza del barrio Stella Maris, que hace un año que la inauguramos, y nos parece muy importante compartir este tipo de actos con los vecinos de los barrios que son muy importantes”.