“Necesitamos que el Gobierno nacional  arranque la obra de repotenciación del acueducto”

Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, señaló a LU4 su malestar por los cortes de agua y las demoras en el inicio de las obras del acueducto y lo expresó con “enojo” en el marco de los festejos por el Día del Petróleo.

“Es un día de mucho agradecimiento a los pioneros, que con tanto esfuerzo y que hoy serían dignos de imitar. Gracias a ellos tenemos una de las ciudades muy pujantes del país, pero con cosas inconclusas”, indicó.

El jefe comunal puso el acento en que “Festejamos los 114 años del descubrimiento del petróleo, con inversiones muy importantes, pero con la ciudad sin agua desde hace tres o cuatro días y eso es imperdonable para los que ocupamos la función pública, porque no tenemos resuelto un tema básico para que la gente pueda vivir dignamente”.

Finalmente exigió que “Necesitamos que el Gobierno nacional que arranque la obra de repotenciación del acueducto de una vez por todas, estamos haciendo acuíferos, pero no alcanzan. Es inminente que se comience, pero no ha arrancado y tenemos un fuerte enojo con una obra necesitamos que se haga desde hace años no se concreta”.