Luque: “Necesitamos defender la política deportiva porque es educación y salud”

Así lo señaló el intendente Juan Pablo Luque, tras compartir una cena con 900 referentes barriales y dirigentes deportivos que brindan contención y forman a muchas chicas y chicos de distintos barrios de la ciudad, con la posibilidad de poder contar con un Estado municipal presente que acompaña con infraestructura acorde a las necesidades de los mismos.

En esta ocasión, acompañaron al mandatario local, el viceintendente Othar Macharashvili; integrantes del gabinete municipal; concejales; el gerente de Relaciones Institucionales de PAE, Horacio García; la Analista de Institucionales de Repsol YPF, Mariana Bersán; presidentes de Asociaciones Vecinales y dirigentes deportivos de toda la ciudad.

En este marco, el intendente Luque expresó su emoción por compartir con personas que brindan tanto a la comunidad y que han crecido en espacios de manera considerable, con el apoyo del Municipio. “Veía que muchas instituciones tenían la posibilidad de contar con canchas deportivas de primera categoría en otros puntos de la provincia, y un día decidimos reunirnos con dirigentes deportivos y apostar a poder tener una infraestructura deportiva acorde a lo que se merecía nuestra ciudad”, recordó.

“Comodoro se merecía una realidad distinta, por lo cual comenzamos un proyecto político, me involucre en la política y acepte ser concejal de la mano de Carlos Linares. Teníamos problemas graves en infraestructura, servicios básicos, espacios públicos, entre otros, pero empezamos a soñar en formar un gran equipo para la ciudad que amamos”, manifestó.

En esta línea –continuó- “cada objetivo que nos propusimos logramos cumplirlos con resultados concretos a favor de la ciudad, donde Comodoro cambió su historia de verdad y eso es gracias a todos los que estamos acá, apoyándonos y disfrutando que nos vaya bien. Cada integrante del Estado Municipal intenta estar al lado de ustedes, quienes nos plantean un sueño a fin de generar herramientas para el deporte”.

En ese tenor, señaló que “estoy orgulloso de la ciudad que tenemos, porque sé que le esperan cosas mejores a Comodoro y necesitamos defender la política deportiva, exigiéndonos con más actividades y gente comprometida como el equipo de Comodoro Deportes y los representantes deportivos barriales que tienen pasión por lo que hacen, dedican tiempo y sacan a los chicos de las calles inculcándole valores”, puntualizó en el cierre.

Por su parte, el exintendente Carlos Linares expuso que “desde que comenzamos con este sueño, entendimos que el deporte debía tener un acompañamiento político porque desde mi rol de dirigente conocí lo que es trabajar en soledad con personas que le ponen corazón a lo que hacen”.

“Desde esta gestión a la que le dimos continuidad, pensamos dónde invertir y lo hicimos con playones deportivos en cada barrio, empezando con el 30 de Octubre. Actualmente, hay más de 20 playones deportivos llenos de vida. Eso porque el deporte iguala y hay una decisión política al respecto. Comodoro es una de las ciudades más grandes de nuestro país y somos el reflejo del crecimiento gracias al trabajo en conjunto que realizamos”, concluyó Linares.

Comodoro vive tiempos históricos

Siguiendo en esta línea, el Presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez felicitó a los dirigentes, referentes barriales y deportistas que diariamente trabajan por la actividad. “El tiempo que le dedican a las personas que van a su club es algo sumamente satisfactorio, Comodoro vive tiempos históricos porque la dirigencia deportiva entendió que la única forma de crecer es en conjunto colocando cada sector de su parte”.

“El deporte es una inversión, no un gasto y nosotros invertimos en educación también porque se forma a las personas desde los valores que sirven para la sociedad. Por otro lado, invertimos en salud igualmente. Formo parte de un equipo que genera calidad de vida porque los adultos mayores disfrutan de estas prácticas al igual que la gente con discapacidad trabajando en profundidad”, aseveró.

Por último, agregó que “la gente de deportes sabe de qué se trata trabajar, acompañar en esta decisión política con un eje de gestión posicionado que aporta. Hay una gestión municipal con continuidad donde decimos que el deporte debía crecer de esta manera y son los frutos de esa planificación corrigiendo las cosas que estaban mal, pido que nos comprometan, que nos sigan exigiendo con su apoyo”, finalizó.

Dirigentes agradecieron la atención constante del Municipio

En este contexto, en representación del deporte comunitario, habló Luis Román Zeta y comentó que “nuestra escuela de fútbol inició en el 2016 en una escuela donde superamos las expectativas de inscripciones. Allí trabajamos junto a mi esposa que es docente con una planificación educativa porque formamos a los chicos y damos un apoyo espiritual que da sus frutos en un gran trabajo social. Nos sentimos acompañados por la gestión municipal, el presidente del Ente Comodoro Deportes que siempre está pendiente y nos ayudaron mucho”.

Mientras tanto, la presidenta del Club Laprida, Marta Casas, agradeció al Municipio por la posibilidad de interactuar con dirigentes de otras disciplinas. “Si no practicamos esos deportes no somos conocedores de dichas experiencias, aprendemos al compartir. Para nosotros este año fue maravilloso respecto a lo institucional. Gracias por escucharnos y decirnos si se puede o no sin vueltas, pero siempre trabajando juntos”.

Para concluir con los discursos, la referente de Abrazo de Gol, Gilda Contreras, sostuvo que “es un placer compartir con tanta gente una misma pasión, una herramienta para poder desarrollar la cultivación de valores, las habilidades físicas y psicológicas. Un estado que acompaña a los clubes comodorenses y que están al tanto de las necesidades y apuestan al deporte que van de la mano junto a la educación y la salud para sacar a los chicos de los lugares más vulnerables”, exclamó.