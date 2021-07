Luque: “Los pre candidatos deben renunciar y dejar de cobrar por los cargos que no ocupan”

Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, señaló a LU4 que los precandidatos en las próximas elecciones deberían pedir licencia en sus cargos para hacer la campaña y además ponderó las obras del Corredor Bioceánico y el Polo Tecnológico.

“Escucho a muchos políticos que dicen que la política esta llena de gente que la deshonra y cuando llegan las elecciones ni siquiera terminan el mandato para el que fueron elegidos. Hay dirigentes que no llevan ni dos años en su cargo y ya son candidatos a otros cargos, pero siguen percibiendo el salario que pagamos todos”, expresó.

Luego agregó que “Por eso deben renunciar y dejar de cobrar por los cargos que no ocupan, no se puede estafar al electorado. Deben pedir licencia hasta que vuelvan al cargo que le pagamos entre todos”.

Corredor Bioceánico y Polo Tecnológico

El jefe comunal sostuvo que “Comodoro y toda la región estamos esperando la finalización de estos 102 kilómetros que nos permitirán unirnos con los puertos de Chile para así potenciar la capacidad de intercambio turístico y comercial con el vecinos país”.

“Este lunes firmaremos el acta de inicio de obras del primer tramo de estos 33 kilómetros de pavimentación para que se inicie cuanto antes los trabajo en la zona, donde las localidades están muy golpeadas por la falta de energía porque ha faltado mucha inversión del Gobierno provincial”, agregó.

Luque reclamó que “El gobierno se debe hacer cargo de las obras que hay que hacer para que entre todos empujemos un poquito para que las cosas sucedan y mejoren un poquito”.

Finalmente resaltó que “Para mí la del Polo Tecnológico es uno de los temas importantes que vamos a dejar en la gestión. Vamos a concretar todas las gestiones con Nación para concretar el crédito de 2 millones de dólares con financiamiento internacional y comenzamos las obras básicas para después avanzar en las de infraestructura”.