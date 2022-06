Luque: “Lo más importante no es hablar de candidaturas, sino del plan de gobierno”

Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, expresó a LU4 cuáles son sus prioridades para la ciudad y la visión de provincia que tiene con vistas al 2023.

“El 5% de la población es electrodependiente y ahí están quienes se calefaccionan con electricidad, sin contar con red de gas. Son alrededor de 4.000 hogares que no tienen redes de gas, pero en los últimos años hemos conseguido hacer un avance muy importante en este aspecto; aunque hay muchas familias que no pueden acceder a pagar la instalación de la red interna”, señaló.

Luego agregó que “Como una de las ciudades productoras de gas nos hemos propuesto como tema central que nuestros vecinos tengan acceso a las redes de gas y vivir con mejores condiciones con mayor dignidad. Hay cierta clase dirigente de la política que debería tener mayor profesionalismo en lugar de hablar pavadas, buscando información y ponerse a trabajar en lugar de criticar sin saber”.

Proyecto para el 2023

El jefe comunal sostuvo que “Lo más importante no es hablar de candidaturas a un año y medio de las elecciones, sino avanzar concretamente con el plan de gobierno que le podamos ofrecer a una sociedad que esta descreída de la política porque no ve que haya estabilidad y crecimiento; para de esa manera empezar a pensar el futuro de otra manera”.

“Nosotros en Comodoro podemos mostrar lo que hacemos y no solamente por lo que decimos, por eso lo importante es que haya un plan por delante de las personas que ocupen las candidaturas”, agregó.

En ese marco indicó que “Somos una provincia esencialmente productivista de cara a lo que se viene, apuntando al desarrollo contando con un Estado fuerte como el que tenemos en Comodoro Rivadavia; porque si tenemos muy buenas ideas, pero no tenemos los recursos nunca las podremos desarrollar”.

“Quienes hacen política deben preguntarse si quieren construir o destruir un espacio, porque eso es fundamental para sentirse parte de una idea y un proyecto político para aportar. No puede ser que algunos dirigentes políticos solamente busquen conservar un cargo y viven de los sueldos que le paga la política”, concluyó.