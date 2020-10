Luque licitó la recuperación de edificios históricos para la ciudad

En miras de revalorizar el patrimonio que marcó la historia, la cultura y el turismo de Comodoro Rivadavia, el intendente Juan Pablo Luque abrió dos nuevas licitaciones para iniciar el proyecto urbanístico de la ex estación de ferrocarriles en Km. 5 con el recorrido del parque histórico; como así también la refacción completa de sanitarios para los usuarios de la Terminal de Ómnibus.

La agenda del jefe comunal tuvo como prioridad este viernes, el seguimiento de la emergencia sanitaria de la ciudad y la continuidad de los procesos licitatorios para avanzar con los frentes de obra en los barrios. Una de ellas corresponde a la intervención de los sanitarios de la Terminal de Ómnibus en el casco céntrico, con la refacción integral de un sector deteriorado y la ejecución de nueva infraestructura acorde a la demanda de la población.

También, se dará comienzo al proyecto urbanístico de la estación de ferrocarriles de Km. 5, que se convertirá en una biblioteca para darle vida a toda la zona con un espacio nuevo e histórico que promueva el encuentro entre todos los vecinos y jerarquice a uno de los sectores más antiguos de la ciudad.

Cabe recordar que, en los primeros meses del año antes del inicio de la crisis por la pandemia del Coronavirus, el equipo de gestión de Juan Pablo Luque se reunió con los referentes de la Asociación “Detrás del Puente” para delinear el plan de obras que será ejecutado en tres etapas: recorrido del parque histórico, refacción y reciclaje de la ex estación Talleres y el edificio anexo biblioteca.

En esta oportunidad, se licitó la primera etapa para el recorrido del parque histórico entre las calles Ferrocarriles Argentinos, Ferrocarril Patagónico, Avenida Ricardo Gutiérrez y Estación Talleres del barrio Presidente Ortiz que, sumado a la recuperación de la Terminal de Ómnibus en el barrio céntrico, alcanza una inversión superior a los 32 millones de pesos.

Con un protocolo estricto de medidas sanitarias, el acto licitatorio se desarrolló en las instalaciones del Centro Cultural en horas del mediodía, con la presencia del intendente Luque junto al viceintendente Othar Macharashvili; los secretarios municipales, Maximiliano López de Obras Públicas; Maximiliano Sampaoli de Gobierno; Gabriela Zuñeda de Comodoro Turismo; y el acompañamiento de Raúl Silva, secretario General de la UOCRA y María Rosa Bertoza en representación de “Detrás del Puente”.

Jerarquizar el patrimonio en un barrio histórico

El jefe comunal, Juan Pablo Luque, hizo alusión en su discurso al proyecto de la ex estación de ferrocarriles, resaltando que forma parte del plan turístico impulsado por el Municipio para revalorizar todos los lugares de patrimonio histórico y cultural que tiene Comodoro Rivadavia. “Nos hemos comprometido al inicio de la gestión en que este lugar se iba a convertir en una biblioteca con un paseo peatonal para la recreación y disfrute de toda la comunidad”, sostuvo.

Asimismo, anticipó que “en respuesta también a esta puesta en valor que pidieron los vecinos de una zona emblemática, estamos trabajando con la parte costera en relación al paseo de Km. 5 y me he comunicado con el intendente de Perito Moreno para que podamos definitivamente ingresar e intervenir la gamela y saldar la deuda histórica con Detrás del Puente”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Maximiliano López, indicó que “son obras que apuntan a la recuperación de nuestra historia y para promover el turismo pensando en la postpandemia” al tiempo que señaló que “la estación de ferrocarriles de Km. 5 era un sector deteriorado en el tiempo que contempla un espacio público de más de 1600 metros cuadrados que tendrá nuevas veredas, luminaria, senderos y anfiteatro. Será realmente un paseo para las familias comodorenses cada fin de semana y que en este Vivamos Comodoro que pregona nuestro intendente podamos ver a través de la obra pública que se cumple en cada barrio”, subrayó.

”Detrás del Puente” reconoció la respuesta de la gestión municipal

En representación de la asociación de rescate histórico de Km. 5, María Rosa Bertosa mostró con agrado la respuesta del equipo de gobierno de la ciudad ante el proyecto urbanístico presentado en su momento a las autoridades. “Sin dudas, es una jornada importante para nosotros y para la comunidad comodorense y este trabajo que siempre decimos que no vivimos en una isla, sino que tiene un carácter integral porque lo podrá disfrutar toda la ciudad”, aseguró.

A su vez, recordó que “con inconvenientes en las tramitaciones, es doblemente importante esta puesta en valor que realizará el Municipio porque es una idea representativa del barrio. En nombre de toda la asociación, damos el agradecimiento y acompañamiento para que dentro de poco tiempo se comiencen a ver los trabajos y de alguna manera la fisonomía del sector”, finalizó.

Mejorar la terminal

Respecto a la licitación restante, que surge a partir de la necesidad de mejorar sustancialmente la Terminal de Ómnibus para que los usuarios del transporte de larga distancia e incluso de transporte público tengan mejores condiciones en el edificio a la hora de hacer uso de los servicios, el intendente manifestó que “es un trabajo que hemos decidido encarar desde la gestión a partir de nuestras políticas públicas vinculadas al transporte”.

“Teníamos una deuda con la parte terrestre, ya que hoy contamos con un aeropuerto de primer nivel en la ciudad y necesitábamos mejorar el edificio céntrico de nuestra terminal para poder darle más posibilidades y mejores condiciones a la hora de viajar a nuestros vecinos”, expresó.

La obra incluye la refacción del área de sanitarios en la terminal local que incluye la reparación completa del sistema cloacal existente, conexión de gas, calefacción, electricidad, pintura y tratamiento exterior, entre otras tareas.

“Estamos avanzando por pedido directo del intendente en proyectos que tienen un contenido y sentido para la comunidad. En el caso de la transformación de la terminal de ómnibus aprovechamos este contexto de poco movimiento de personas para poder hacer las obras necesarias y poner en condiciones el edificio”, explicó el secretario López.

Mantener las fuentes de trabajo

La ejecución de obras licitadas conlleva además la permanente ocupación del sector de la construcción gracias a inversión municipal. En ese sentido, el intendente valoró que “es un orgullo que este tiempo difícil por la crisis sanitaria, tengamos una ciudad en movimiento y con compromiso de trabajo”, expresó y afirmó que “muchos piensan que licitar obras es algo común o una costumbre para Comodoro Rivadavia, pero esto no es habitual que suceda en las localidades, por eso tenemos que trabajar todos juntos para poder defender y sostener este ritmo”.

Además, durante su discurso, el mandatario puso en relieve el rol del trabajador de la construcción en la obra pública municipal. “Tenemos una gran cantidad de personas trabajando más allá de los empleados públicos en cada proyecto del Ejecutivo. Creemos que esto es fundamental porque no solo dignificamos la tarea del obrero, sino también, la rueda económica de la ciudad, a través de diferentes sectores como los comercios con corralones de materiales, pinturerías, ferreterías y demás”.

Desde la UOCRA, el dirigente sindical Raúl Silva ratificó los agradecimientos del sector hacia la intendencia local por el respaldo a los trabajadores en tiempos de crisis. “Quiero agradecerle en nombre de todos al intendente Luque y a todo su equipo de gobierno por darnos una mano y que nuestros afiliados puedan sostener sus fuentes de trabajo”, dijo.

Del mismo modo, reconoció que “vemos como otros gremios hermanos están pasándola difícil a esta crisis y para nosotros es una alegría poder mantener el trabajo y también ayudar a otros compañeros. Nuestro compromiso es hacer la obra en tiempo y forma para que tanto el Municipio como los empresarios podamos continuar en esta línea y seguir embelleciendo a Comodoro Rivadavia”.