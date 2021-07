Luque le reclamó a Provincia que arregle las escuelas de Comodoro

Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, expresó su malestar por el estado de las escuelas de la ciudad y demandó que se refaccionen para volver a la presencialidad.

“Se ve permanentemente el estado en que están las escuelas que todavía no han sido reparadas y contra la realidad no hay nada. Muchas escuelas de la ciudad no están arregladas para que los docentes y los niños puedan volver a la presencialidad”.

El jefe comunal agregó que “La Municipalidad intenta colaborar con muchísimas escuelas, poniendo muchos recursos, pero no estamos ni cerca de lo que debe invertir el Ministerio de Educación; por eso exigimos que las escuelas se pongan en condiciones”.