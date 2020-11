Luque inauguró una nueva red de gas en barrio San Cayetano

El intendente Juan Pablo Luque encabezó este viernes el acto de inauguración de una red de gas que dotará del servicio a 139 familias de dicho sector de Comodoro Rivadavia. “Nuestra obligación es mejorar la calidad de vida de los vecinos y vamos a continuar trabajando en ese sentido”, recalcó.

La actividad tuvo lugar en horas del mediodía, con la presencia, además, del viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Maximiliano López; el secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; concejales; el presidente de la Asociación Vecinal de barrio San Cayetano, Carlos Muñoz; y autoridades de la empresa Camuzzi.

Al respecto, el intendente manifestó que “inaugurar una red de gas es de los momentos más lindos que nos suceden como funcionarios públicos, ya que se trata de utilizar los recursos del Estado para mejorar la calidad de vida de la gente para que realmente puedan vivir como merece. Estamos en una tierra que produce gas para todo el país de hace muchos años y no puede ser que aún tengamos una deuda con nuestros vecinos en esa materia”.

Continuando en ese tenor, indicó que “era una obra muy necesaria y requerida por los habitantes de este sector de San Cayetano y debíamos cumplir con su concreción, ya que uno de los grandes objetivos que nos planteamos desde que comenzamos nuestro proyecto político es dotar de servicios básicos a todos los barrios de la ciudad y darles dignidad a los vecinos”.

“Nuestra obligación, como gobierno peronista que somos, es estar al lado del pueblo y mejorar la calidad de vida de la gente. Para ello, tenemos que seguir poniendo todas las energías como lo hace el Municipio, con sus empleados y funcionarios, que saben perfectamente cuáles son las prioridades y el camino que debemos recorrer, del lado de nuestra gente”, destacó.

En ese sentido, el mandatario municipal sostuvo que “el día que terminemos de darle calidad de vida y dignidad a los vecinos, vamos a poder retirarnos tranquilos y decir que cumplimos con lo que prometimos. Es lo que intentamos hacer todos los días con el viceintendente, los secretarios y los concejales, pero también con los vecinalistas, que cumplen un rol fundamental para la gestión municipal de hace mucho tiempo. Son ellos quienes se sientan a trabajar a diario con nuestros funcionarios y nos ponen arriba de la mesa las cuestiones principales que necesita cada barrio”.

Asimismo, valoró el rol de la vecina Ruth Barría, quien trabajó permanentemente para que se concrete la obra de gas. “Puso tiempo, esfuerzo y dedicación para ayudar a sus vecinos y lograr este objetivo importantísimo para todos. Se necesita mucha gente como ella, comprometida por el prójimo y por el bien común”.

Por último, Luque agradeció a la empresa Camuzzi, “que está llevando adelante una tarea con la Municipalidad como hace mucho tiempo que no se hacía. Tenemos un gran compromiso de trabajar en conjunto con ellos y, en ese sentido, estamos avanzando junto con el Banco del Chubut en la posibilidad de financiar a los vecinos en las redes internas de gas de sus hogares. La idea es que el Municipio otorgue financiamiento para aquellos que no posean los recursos para realizar su red interna y adquirir los artefactos necesarios”.

Más de mil nuevos usuarios de gas en Comodoro

En esa línea, el secretario Maximiliano López explicó que “esta red cuenta con más de 4 mil metros e incluye 139 medidores domiciliarios. Nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración del presidente de la Vecinal, Carlos Muñoz, y la vecina Ruth Barría, quienes lograron que sus vecinos entiendan la importancia de abandonar las redes clandestinas para tener una con las condiciones de seguridad necesarias, evitando los grandes riesgos que conlleva tener una conexión irregular”.

Del mismo modo, recalcó que “hoy contamos con más de mil nuevos usuarios de gas con la red habilitada en Comodoro Rivadavia, a través de una gran inversión por parte del Estado Municipal. Son más de mil familias que están en condiciones de tener su instalación interna en condiciones, con la infraestructura y la seguridad como corresponde. Estamos replicando este trabajo en cada uno de los barrios, buscando ordenar la ciudad en materia de servicios básicos”.

“El intendente Luque nos solicitó trabajar mucho en ese sentido, atendiendo a todos los sectores de Comodoro y coordinando con los vecinalistas, siendo esta una muestra más del ambicioso plan de infraestructura que se puso en marcha y que va a seguir adelante”, concluyó López.

“Una alegría enorme”

Por su parte, el titular de la Vecinal San Cayetano, Carlos Muñoz, agradeció “al intendente y a su equipo de trabajo, que no sólo cumplieron con esta obra sino que nos brindan respuestas permanentemente ante cada inquietud. Esta red tenía los papeles parados en Rawson, pero se logró activarla y hoy ya los vecinos cuentan con el servicio en sus casas”.

En tanto, la vecina Ruth Barría señaló que “es una alegría enorme ver esta obra finalizada, era algo que necesitábamos y por lo que trabajamos durante mucho tiempo. Estamos muy agradecidos con Luque, el vecinalista del barrio y con la empresa Camuzzi”.