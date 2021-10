Luque inauguró el SUM del Club Stella Maris

El intendente encabezó este viernes la inauguración del SUM del Club Stella Maris, con elementos básicos para su funcionamiento; y firmó un convenio para la instalación de la red de gas para la institución y 14 familias del barrio. Además, en conjunto con la dirigencia se concretará un playón deportivo con césped sintético. “Es un sueño más que podemos cumplir para los comodorenses», aseguró el jefe comunal.

En el marco de la gestión de apoyo a las instituciones deportivas que lleva a cabo el Municipio, el intendente Juan Pablo Luque inauguró este viernes el SUM del Club Stella Maris y entregó un freezer, un horno pizzero, una cocina, mesas y sillas para brindar mayores comodidades para el desarrollo de las actividades, como merienda y apoyo escolar, que se llevan a cabo en el espacio.

Además, el jefe comunal y el presidente del Club Stella Maris, Héctor Echaniz, firmaron un convenio para la concreción de la red de gas que favorecerá a la institución y a 14 familias del barrio. En este sentido, Luque entregó un subsidio de un millón y medio de pesos para cubrir la mitad de los trabajos de la instalación del suministro. Y anunció la creación de un playón deportivo con césped sintético.

Acompañaron al jefe comunal, el viceintendente Othar Mascharashvili; el exintendente Carlos Linares; funcionarios municipales; dirigentes y jugadores del club. Luego de la firma, Luque agradeció a Echaniz por el trabajo realizado y a los integrantes del Ente Comodoro Deportes por acompañar a las instituciones en busca de seguir potenciando el deporte en la ciudad. “Nosotros pretendemos tener una gestión igualitaria y buscar un Comodoro equitativo donde todos podamos tener las mismas posibilidades. El deporte genera eso, es un lugar emblemático para educar y para inculcar valores», expresó.

Continuando en esa línea, el intendente manifestó que los desafíos planteados se van concretando a lo largo y ancho de Comodoro. “Estamos inaugurando este SUM en el Stella Maris y firmamos un convenio para la red de gas, por lo cual en pocos meses los vecinos tendrán el servicio en sus casas. No tengan dudas que el próximo invierno va a ser mucho mejor que el que pasamos. Eso es algo que nos llena de alegría porque estar en la función pública significa eso: mejorarles la vida a las personas. De a poco estamos logrando esos objetivos”, subrayó.

Respecto al barrio, detalló cómo el Estado municipal ha llegado con numerosas obras que no solo le cambiaron la vida a la gente sino que también le dan otro semblante al lugar. “El Stella Maris es un barrio muy importante. Venimos haciendo redes de gas desde la gestión de Carlos (Linares); ahora vamos a llegar con obras de pavimento que estamos trabajando para poder hacerlo con la vecinal; hace poco tiempo inauguramos la plaza, que hoy es un ejemplo para Comodoro».

Más deportes, más inclusión

Asimismo, Luque adelantó que se construirá un playón con césped sintético para seguir trabajando en impulsar el deporte en Comodoro. “Han encontrado en los últimos años una Municipalidad que está comprometida con que el deporte tiene que crecer. Nosotros vamos a seguir trabajando para eso, vamos a intentar que la vida de los más chicos sea mucho mejor con estructuras deportivas. Por eso vamos a hacer el playón con la cancha de césped sintético acá en el club”, adelantó.

Para el jefe comunal, esta obra es uno de los objetivos para soñar con una ciudad más inclusiva. “Yo me comprometí como intendente que tenemos que soñar con la cancha de once. Laprida y Palazzo ya tienen, Caleta Córdova esta cerquita de tenerla. En Diadema se anunció su construcción y lo mismo pasó en Tiro Federal en kilómetro 3. Todos tienen que tener una cancha sintética de once para que el club siga progresando y cada vez tengamos más gente haciendo actividad deportiva”, destacó.

“Siempre trabajando con la gente”

Luque valoró que las obras que se encaran en Comodoro se hagan con fondos municipales y alentó a los vecinos a seguir trabajando en conjunto para lograr la ciudad que soñaron los primeros pobladores. “Estos objetivos se logran con recursos económicos que administramos nosotros en la Municipalidad y que los comodorenses nos rompimos el alma durante muchos años para tener la ciudad que soñamos. De a poco estamos lográndolo”, afirmó.

“Somos parte de un proyecto político que toma como prioridad a la gente dentro de nuestra gestión. Como decía Néstor Kirchner ‘el balance no va a cerrar nunca si está la gente afuera’. Nosotros creemos que la gente tiene que estar adentro todo el tiempo de nuestros objetivos e ideas, y poder lograr que Comodoro siga creciendo y que la provincia del Chubut salga adelante en este desastre que nos han metido. Pretendemos estar todos unidos para salir adelante. Le pedimos que nos acompañen, que trabajemos codo a codo, que tomemos el ejemplo de Héctor que sin pedir nada a cambio se rompe el lomo para tener cosas para el club, poniendo lo que hay que poner, esforzándose para lograr un club. Así se forma una institución. El club Stella Maris va a lograr esto que estamos soñando todos juntos. Es un sueño concretado y es un placer poder disfrutarlo con todos los comodorenses”, aseguró Luque.

Continuidad en las decisiones políticas

Por su parte, el exintendente Carlos Linares ponderó la continuidad de las decisiones políticas que encabeza Luque, que tienen como objetivo mejorarle la vida a los comodorenses. “No nos enorgullece que haya vecinos que no tenga gas, pero Juan Pablo está haciendo todas las gestiones para que cada comodorense tenga todos los servicios. Los vecinos nos decían que su sueño era tener una plaza y Juan Pablo tomó la decisión de terminarla para concretar ese sueño”, destacó.

“Nosotros cuando entramos en el 2011 lo hicimos para transformar Comodoro. Pasó Néstor Di Pierro, pasé yo y ahora está un amigo del alma que es Juan Pablo con el mismo sentimiento político. A veces nos critican, pero esta es la mejor plata invertida que tenemos”, agregó.

Asimismo, Linares valoró la obra del SUM, las donaciones, la firma del convenio y el subsidio entregado por el Municipio, que permitirá brindar respuestas a los vecinos. “Los chicos van a tener su lugar acá, su lugar calefaccionado, van a soñar con el césped sintético porque en esta ciudad se sueña con césped sintético. Les pido que nos acompañen en este sueño que tenemos, que acompañen a la gestión municipal y nos enorgullece que ustedes sean parte de la ciudad. Soñemos en grande porque muchas cosas van a venir para Comodoro Rivadavia y debemos apostar por un Comodoro grande”, instó.

“Invertir en el club, es invertir en el barrio”

En este sentido, el titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, destacó las gestiones realizadas por el presidente del Club Stella Maris y pidió seguir su ejemplo para seguir transformando Comodoro. “Hoy se ve una realidad plasmada de una continuidad de trabajo, pero esto es consecuencia de decisiones que se toman para que haya igualdad. Hoy el Stella Maris tiene las mismas posibilidades que cualquier otro barrio porque tiene su espacio y se suma a ello algo más importante: el club va a tener gas, los chicos se van a poder bañar, van a poder merendar, subrayó.

“Cuando algunos cuestionan si hay que invertir o no en el club, yo digo que el club es el barrio y todos nos formamos en el club. Invertir en el club, es invertir en el barrio. Cuando las decisiones políticas son invertir en el deporte, a mí me enorgullece”, aseguró.

“Solo queda agradecer”

El presidente del Club Stella Maris, Héctor Echaniz; la referente de la asociación vecinal del Stella Maris, Romina Silva; y Pablo Morales, uno de los vecinos beneficiarios con las obras de gas que se llevarán a cabo en el barrio, le agradecieron al Municipio por las gestiones realizadas para la concreción del SUM y la firma del convenio de la red de gas.

Echaniz también les agradeció a los jugadores del club por su trabajo incondicional en vista a mejorar la institución. “Gracias al Municipio por el trabajo que permitió que el club comenzara a crecer más. Se pudo cumplir con algo tan soñado para el club y que será beneficioso para todos los chicos. Solo nos quedan palabras de agradecimiento”, aseveró.

Mientras que Silva valoró que el municipio haya ayudado a que más de 70 familias tengan el gas y que se siga trabajando para darle respuestas a los vecinos. “Es muy importante que el club hoy tenga su espacio propio para poder realizar distintas actividades. Solo nos queda agradecer a la gestión de Carlos Linares que estuvo en el Municipio en su momento, a Juan Pablo y que continuó con las obras y Othar que siempre participa en las actividades. Esto es un festejo más que nada para los vecinos y sus hijos, que van a crecer acá y ver este crecimiento de la institución, que es sumamente importante para nosotros”, destacó la referente barrial.