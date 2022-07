Luque: “Hay algunos que buscan conflictos permanentes en la obra del acueducto”

Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, manifestó a LU4 que “Estamos muy contentos con los avances en el armado del Polo Tecnológico para concretar la diversificación productiva, con la ayuda del Ministerio de Ciencia y Tecnología de todo el parque estará enclavado en un lugar muy importante de la ciudad para posibilitar desarrollar la industria del conocimiento y la generación de empleo”.

El jefe comunal sostuvo que “Tenemos un potencial privado muy fuerte en nuestra región y nos esta faltando una estrategia y un plan para desarrollar nuestros recursos naturales potenciando las energías alternativas que el mundo esta demandando. Esto va a suceder en no mucho tiempo necesitamos el plan para encararlo”.

“Necesitamos la ampliación de la línea de conexión con el Interconectado para poder sumar más energía desde la región y que se sumen más parques eólicos produciendo energía para el país”, resaltó.

Acueducto

En lo que respecta a la obra del acueducto indicó que “Quienes tienen que tener la información de la situación del acueducto es el Gobierno provincial porque no depende de nuestros Municipios, pero sí sufrimos las consecuencias de una situación que no manejamos nosotros. Entiendo que se ha destrabado la etapa de la firma de los superficiarios y estaría todo dado para que continúen las obras de la repotenciación”.

Luque puso énfasis en que “Ojalá que no se paralice más la obra y se termine de una vez por todas porque le falta sólo un 15% y debió estar terminada para este verano. Hay quienes entendieron que esto no era tan importante y permitieron estas demoras, yo por mi parte me encargue de hacer gestiones y hay otros que se dedican a buscar problemas para que la obra este permanentemente en conflicto”.

Finalmente sostuvo que “Mientras tanto nosotros seguimos avanzando con inversión propia en los acuíferos y en la micro medición porque debemos cuidar el uso del agua. En paralelo tenemos la buena noticia de la Línea de 132 que facilitará la puesta en funcionamiento de la planta de osmosis inversa en Caleta Olivia y eso liberará agua en el sistema del acueducto”.

Elecciones y oposición

El intendente señaló que “Lo electoral son definiciones del gobernador y yo no puede dedicarle tiempo a algo que no puedo decidir. Tenemos que sacarnos de la cabeza los tiempos electorales y debemos avanzar en las posibilidades de crear las condiciones de vivir mejor y para eso necesitamos generar mejores ingresos y mejorar las políticas en materia de educación que nos permitirán salir adelante como sociedad, escuchando a todos los sectores de la provincia”.

Luque le apuntó a la oposición diciendo que “Hay algunos que ven la política de otra manera a la mía, tienen recursos que le vienen desde otros lugares como Capital Federal y se pagan notas en los diarios para generar fantasmas de cosas que no son ciertas, buscando crear sospechas de corrupción que no existen”.