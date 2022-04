Luque: “Estamos convencidos del potencial productivo de esta región”

El intendente Juan Pablo Luque visitó un viñedo del barrio Laprida y cortó el primer racimo de la cosecha de uvas que se transformará en producción vitivinícola. El Municipio aspira a mejorar la vendimia del año pasado y potenciar a los productores.

La vendimia de la familia Sánchez-Bóscaro se cosechó en la calle Honduras del barrio Laprida y mañana se mandará a procesar a una bodega de Trevelin, mostrando la intención de desarrollo productivo en conjunto con otras ciudades de la provincia, mediante el apoyo del Estado municipal y provincial.

El lugar donde se cosechó, había sido arrasado por el temporal del 2017 y hoy es un potencial productivo hecho realidad, que impulsa a muchos productores más a seguir apostando a explotar recursos de la ciudad que en otras épocas se creía imposible.

“Yo la conocí a Sandra en la catástrofe del 2017, cuando esto no era una calle sino una grieta con una profundidad de 10 metros. Parecía una película. Había un tablón para poder cruzar y no me olvido más de ese día, vine a verla a ella porque tenían un problema con el gas. Hoy volvimos para algo muy distinto, en este lugar que no parece estar en la ciudad urbana”, relató el intendente Juan Pablo Luque trazando un paralelismo entre dos realidades muy distintas.

“Esta zona –continuó- tiene un potencial enorme, por algo los pioneros que se asentaron en Laprida eligieron este lugar, y es un poco la esperanza que tenemos cuando decimos que estamos convencidos de hacia dónde estamos yendo cuando hablamos de un Comodoro productivo, no solamente en el relacionado al petróleo”.

Sobre la producción agrícola, manifestó que “esto avanza mientras más gente se anime a producir y crea que podemos ser una ciudad de producción de alimentos, de frutas y verduras, de vinos y aceite de oliva por ejemplo. Nosotros nos estamos sumando a ustedes porque los productores desde hace mucho tiempo están demostrando que se puede, con un gran esfuerzo y convicción”.

En ese sentido, desde el Municipio, a través de Comodoro Conocimiento, se contrató a un especialista en producción de frutos, el ingeniero Alejandro Brunetto. Al respecto, Luque comentó que “lo conocí en Sarmiento y cuando Nico Caridi lo sumó para asesorarnos en materia vitivinícola me pareció una idea maravillosa porque necesitamos, por un lado, gente convencida que quiera producir, y por otro lado, profesionales que nos trasladen experiencias. Desde el Estado tenemos la obligación de poner a disposición todo lo que haga falta para empujar”.

Por último, el intendente sostuvo: “Me emociona que en nuestra ciudad tengamos la posibilidad de creer que podemos hacer cosas muy lindas, que son diferentes a las que estábamos haciendo y que no nos animábamos a llevarlas adelante. Ojalá que esto perdure en el tiempo. Son ustedes, los productores, los que van a terminar conservando y custodiando que este tipo de políticas concretas se hagan, se continúen, porque todo necesita tiempo. Soñemos que podemos hacer cosas aún mucho más grandes”.

*“Queremos mostrar la potencialidad que tiene Comodoro para producir”*

Por su parte, el presidente de Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi, explicó que “lo que queríamos hacer hoy es una visita informal pero gratificante por ver la cosecha de la uva, la vendimia, que el año pasado, en plena pandemia, tuvimos la primera experiencia en un momento bastante difícil en el que el equipo de agroalimentos de Comodoro Conocimiento pudo llevarlo adelante”.

En la continuidad del proyecto, “nos pusimos como objetivo para este año aumentar la producción en cantidad y calidad de uva, por eso nos contactamos con el ingeniero Alejandro Brunetto, que es un especialista que contratamos con el gobierno de la provincia para que nos asesore tanto en esta actividad de la vendimia como con el resto de los productores de la ciudad”.

En ese sentido, advirtió que “este año se aspira a superar la producción del año pasado. Tuvimos complicaciones para conseguir la uva que se necesita para este proyecto, pero lo que quiero que se lleven todos es saber que realmente es posible producir esto en Comodoro, que lo han podido ver en sus predios, ha probado la uva y en un par de meses van a poder probar y degustar el vino de Comodoro”.

“Juan Pablo nos pidió que a lo largo del año trabajemos en capacitaciones para los productores que se están interesando. Muchos ya tienen plantaciones, otros aún no pero quieren hacerlo. La idea es mostrar la potencialidad que tiene Comodoro para producir; y que se profesionalice la producción de uvas en Comodoro, al punto de que en un futuro podamos tener una actividad gastronómica, productiva y turística mostrando una cepa que se adapte bien a Comodoro”, sentenció.

“El vino es el néctar que nos va a mostrar que Comodoro puede”

Para finalizar, Sandra Sánchez, propietaria del viñedo, manifestó que “hay muchos productores que nos sentimos identificados con nuestro sacrificio, de estar todos los días podando, viendo qué vamos a cosechar, qué verduras. Somos potenciales, sabemos que hay mucha variedad que puede avanzar y el vino habla de nosotros, es el néctar que nos va a mostrar que Comodoro puede”.

“Agradezco profundamente la presencia del intendente y todo su equipo, en éste que es nuestro hogar, nuestra vida y es el sacrificio que se multiplica en muchos sectores de la ciudad y que queda para otras generaciones. Mi suegro ya no está pero nosotros tenemos sus uvas y el día de mañana mis hijas y nietos van a disfrutar de esta producción”.